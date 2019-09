„A most lezáruló ciklus során élhettük át a legszebb öt évet”

Pintér Szilárd Csikóstőttős polgármestere és Kreb Imre alpolgármester már az ötödik ciklusban dolgoznak közösen a faluért.

– A legintenzívebb ciklust zárjuk most – kezdte beszámolóját Pintér Szilárd. − A beadott és megnyert TOP-támogatások nyomán olyan beruházások valósulhattak meg, amelyek a húsz­éves fejlesztési tervnek talán a legszebb elemei voltak. Tavaly átadtuk a Hagyományok Házát, amely a svábok tradícióit bemutató mezőgazdasági és néprajzi gyűjteményének ad helyet, valamint állandó kiállítással Károlyi András festőművész munkáit helyeztük el. Megépítettük a Tóparti pihenőt, és a 2010-ben létesített kilátót és KNEIP-taposót is fel tudtuk újítani, illetve egy tornapályával bővítettük. Biztos vagyok abban, hogy ezek a turisztikai fejlesztések tovább növelik Csikóstőttős ismertségét Tolna megyében. Szintén 2018 augusztusában adtuk át a felújított és a kor követelményeinek megfelelő orvosi rendelőt. Teljesen új eszközállománnyal dolgozik a háziorvosunk a betegek megelégedésére.

− 2014-ben, amikor az új ciklust megkezdtük, már az alapvető infrastrukturális fejlesztéseket Csikóstőttősön befejeztük. Elkészült a szennyvízcsatorna-hálózat, sikerült a település szinte 100 %-át újraaszfaltozni, és ezáltal megfelelő közlekedést biztosítani. Ez annyira jól sikerült, hogy nyolc „fekvőrendőrt” is telepítettünk, hogy lassítsuk a forgalmat a kiváló utakon. Egyetlen egy útszakasz maradt, amelyet már ebben a ciklusban tudtunk felújítani. A Szabadság utcát és a temetőt összekötő útszakasz aszfaltozását 2018 év végére megoldottuk és gyakorlatilag a teljes úthálózatunk biztonságos és megfelelő. A település csapadékvíz-elvezető rendszere 60 százalékban készült el, a második 40 százalék ütem finanszírozásához szükséges forrást TOP-pályázat támogatásával fogjuk megoldani.

− Három évvel ezelőtt START munkaprogram keretében térkőkészítő üzemet hoztunk létre, ahol azóta nyolc közmunkás folyamatosan dolgozik és négy kilométer járdaszakaszt tudtak átrakni térkővel a faluban. Azt gondolom, ennek kiemelt jelentősége van a településen élők számára is és ugyanolyan mértékben azon emberek számára is, akik ezt a munkát elvégezték. Hiszen a munka világába úgy a legegyszerűbb visszavinni őket, ha sikerélményük van, és értékteremtő munkát végeztetünk velük.

− A hosszú évek során kialakultak olyan tradicionális rendezvényeink, amelyekre nagyon büszkék vagyunk. Településünk négy meghatározó napot jelölt meg, amelyeken ezeket az ünnepeket megtartjuk; május utolsó szombatja a falunap, augusztus utolsó szombatja a nyárbúcsúztató, ilyenkor mérkőzik meg a két szomszédos település, Kaposszekcső és Csikóstőttős öregfiú-focicsapata, szeptember utolsó szombatján tartjuk a szüreti felvonulást. Az évet nem lehet méltóbban búcsúztatni kis közösségünkben, minthogy december 31-én minden évben elrajtol a Szilveszteri futás. Idén már a huszonegyedik alkalommal. Egyre népszerűbb a program, hiszen már 150-200 résztvevővel számolhatunk és legalább ugyanennyi szurkolóval együtt fogyaszthatjuk el a forralt bort és a meleg teát. A korábbi jól működő gyakorlatnak megfelelően a helyi civil szervezetekkel szoros együttműködés mentén építettük a közösséget. Kiemelt szerepe volt ebben a Csikóstőttősi Faluszépítő és Horgász Egyesületnek illetve a Német-Magyar Kulturális Egyesületnek.

− Kiemelt figyelmet fordítunk a sportolási lehetőségek biztosítására. A fiatalok minden héten kétszer futballedzésen vesznek részt, és hétvégén bajnoki meccset játszanak. Azt gondolom, hogy a Dombóvári járás tekintetében példaértékű, hiszen már csak a mi csapatunk maradt falusi csapatként, akik megye másodosztályban részt vesznek a bajnokságban felnőtt és ifjúsági csapattal. A serdülőket különböző tornákra tudjuk benevezni. Megvan az a bázis, jelenleg közel száz igazolt játékossal, hogy hosszú távon működni tudjon a sportegyesület.

− Nagyon örülünk a kormány családpolitikájának, és bízunk abban, hogy az üresen álló ingatlanok a programnak köszönhetően hamarosan új lakókkal népesednek be. A településen teljesen új óvoda és iskola áll a gyerekek rendelkezésére és húsz éve egy sportcsarnokot is építettünk − mondta Pintér Szilárd.

Kreb Imre 2004 óta a Csikóstőttősi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökeként is szerepet vállal. Beszámolt arról, hogy a feladatalapú támogatást minden évben a német nemzetiségi oktatásra, rendezvényekre és közösségi célok finanszírozására fordítják. Így segíteni tudják az iskolában a zeneoktatást, az alsó tagozatos gyerekek egy heti táboroztatását, az iskola rendezvényeit, a szavalóversenyüket, a karácsonyi ünnepséget. Az óvodába is juttatnak kisebb ajándékokat minden évben: tavaly karácsonyra a játékszoba berendezését vásárolták meg, idén a közös konyhába egy mosogatógépet vettek. Gondolnak a nyugdíjas korosztályra is, idén Pécsre szerveztek kirándulást részükre.