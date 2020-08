A polgárőr álma, hogy rendőr legyen

A tizenhét éves tolnanémedi Mezei Lajos Benjámin „Önvédelem és rendészeti intézkedések” képzésben vett részt, amelyet a Fiatal Polgárőr Közlekedési Táborban tartottak két turnusban a Zala megyei Gyenesdiáson.

Mezei Lajos Benjáminnak a település alpolgármestere, Gergály Imre, aki egyben a Tolnanémedi Polgárőr Egyesület elnöke is, javasolta, hogy vegyen részt a táborban, amit ezúton is megköszön. Ahogy az Országos Polgárőr Szövetségnek, a Tolna Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetségének, és a tábor szervezőinek, Bán Gábornak és Horváth Róbertnek is. A fiatalember szabadidejében szolgálatot lát el a tolnanémedi polgárőrségben. Tavaly ősszel kezdte az önkéntes munkát, amelyet Németh József a helyi körzeti megbízott ajánlott a számára.

– A kezdetekkor a polgárőrökkel a szüreti napon a forgalmat irányítottam, mindenszentekkor a temetőt őriztem. Az idén nyáron járőrözöm, amikor időm engedi, általában másfél-kéthetente, napi öt órákat, akár éjfélig is. Veszélyes helyzetben még nem voltam, de emiatt nincs bennem félelem – mondta lapunknak Mezei Lajos Benjámin. A tábor nagy kaland volt a számára, még nem vett részt ehhez hasonlón.

– Volt katonai bemutató, megnézhettünk katonai fegyvereket, szétszedhettünk egy AK-63 gépkarabélyt. Délutánonként honvédelmi és rendészeti intézkedések edzéseken vettünk részt. Rendőri intézkedések során alkalmazott önvédelmi fogásokat is tanultunk. Például mi van akkor, ha megfogják a pólónkat, hogyan tudunk elszabadulni. Amikor kiderült hogyan, néztünk nagyokat, de mostanra már egyértelműnek tűnik az egész – tette hozzá.

Mezei Lajos Benjamin nem csak oklevelet kapott, ahogy mindenki, de miután részt vett egy közlekedési versenyen a táborlakókkal, azaz sikeresen szerepelt a KRESZ-teszten, a kismotoros szimulátoron, a biciklis akadályversenyen, még egy tablettel is gazdagodott.

– Igazából nem tudom hányadik lettem, de örülök a díjnak. Körülbelül ötvenen voltunk a táborban, mindannyian barátok lettünk, jól éreztük magunkat. Számomra a Készenléti Rendőrség bemutatója volt a legizgalmasabb, mert nagyon szeretnék a rendőrségnél dolgozni. Jelenleg a Tamási Béri Balogh Ádám Katolikus Gimnázium tanulója vagyok, két év múlva jelentkezem a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre. A szüleim mindenben támogatnak. Azért is vállaltam az önkéntes munkát a helyi polgárőrségnél, mert igazából a nagy álmom, hogy rendőr legyek – mondta.

Fontos a jó képzés A tábor fő szervezője és vezetője is zalai, Horváth Róbert, az Országos Polgárőr Szövetség ifjúsági, sport- és karitatív alelnöke egyúttal a Zala Megyei Polgárőr Szövetség vezetője is, számolt be a ZAOL, a Zala megyei hírportál. Az idei tábor kiemelt programjának választották a közlekedésbiztonságot, a cél kellő munícióval felvértezni a fiatalokat, hogy jól képzett utánpótlással gyarapodjon a polgárőrség. Mindkét hetet polgárőrnappal kezdték, a civil szervezet célkitűzéseiről, programjairól, a fiatalok helyéről, szerepéről, a korosztályukban rájuk váró feladatokról adtak tájékoztatást.

Borítóképünkön: Benjámin a rohamrendőrök felszerelésével