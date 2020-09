A régi elnök kapott a tagságtól bizalmat

Szeptember 5-én új országos vezetőséget választottak a méhészek. A jelöltek személye a megyei méhészeket is megosztotta. A feszültség oka, hogy az elmúlt évtizedek egyik legnehezebb évét zárták.

Az országban 117 méhészegyesület van, melynek tagjai, küldöttei választották meg az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnökét, vezetőségét. A választások előtt a jelöltek személye, munkássága megosztotta a méhészeket, így volt ez Tolna megyében is.

Rudolf József szekszárdi méhész például elmondta, ő személy szerint Tóth Péter jelöltet szerette volna elnöknek. Ennek oka, személyesen is ismerik egymást, gyakran egy helyre mentek mézet gyűjteni vándorlásuk során és ekkor sokat beszélgettek szakmai dolgokról is. A mai napig, ha fontos dolgokban kell tanácsot kérni, hozzá fordul, mondta Rudolf József. Tóth Péternek más a habitusa mint a másik jelöltnek, Bross Péternek, mondta a méhész. A megválasztott elnök szenvedélyesebb, indulatosabb ember, Tóth Péter higgadtabb, de mindketten elkötelezettek a szakma iránt. Így Bross Péter személye is garancia az ágazat megfelelő képviseletére, tette hozzá.

Nagyernyei Attila szedresi méhész, a megyei egyesület elnöke viszont Bross Péternek szurkolt. Ugyanakkor mint mondta, megérti az ellentábort is. Rendkívül nehéz év van a méhészek mögött, sok feszültséggel, kudarccal, ez is rányomta a bélyegét az országos választásokra. Véleménye szerint Bross Péter kiállt eddig is a méhészek ügyei mellett és jól képviselte azokat minden fórumon.

Az országos vezetőségben három Tolna megyei méhész is szerepet kapott – eddig is így volt ez – Nagyernyei Attila, mint a megyei méhész egyesület elnöke, Koller Zoltán, mint a gemenci szervezet elnöke és Farkas Róbert, a dombóvári egyesület elnöke.

Bross Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület kétharmados többséggel megválasztott régi és új elnöke elmondta, folytatni kell a munkát. A lehető legtöbb helyen és szinten szeretnénk tájékoztatni a hazai és az uniós döntéshozókat arról, hogy a méhészeti ágazat fontossága messze túlmutat azon, hogy a méhész eladja a termékét, és abból megél-e, vagy sem – mondta a Gödöllőn végzett agrármérnök, aki a Zselicségben méhészkedik egy tanyán és a Tolna Megyei Méhész Egyesület tagja.

Azt látni, hogy az uniós és a magyar méhészek nem tudnak megélni a tevékenységből, egyre többen hagynak fel a szakmával, mondta az elnök. Ezt a folyamatot is szeretnék megállítani. Arra biztatnak mindenkit, hogy lehetőség szerint közvetlenül a termelőtől vásároljon. Az országos egyesület szeptember 5-i tisztújító küldöttgyűlésén a küldöttek négy évre megválasztották Bross Pétert elnöknek.

Kedvezőtlen évet zárnak a méhészek Az időjárás viszontagságaiból adódó kedvezőtlen hatásokkal nem tudunk mit kezdeni, viszont az továbbra is probléma, hogy a hazai méhek kritikus állapotban vannak, nyilatkozta Bross Péter a magro.hu-nak. Egy-egy kaptárban sokkal kisebb a méhek egyedszáma, mint 20 évvel ezelőtt. Ennek oka, hogy a méhanya ugyanúgy 1500 körüli petét rak le egy nap, mint több millió éve. Ez korábban elegendő volt ahhoz, hogy nagy családot hozzon létre. Viszont ma egy méh élete már nem olyan hosszú, mint korábban, és sokkal nagyobb a virágport, nektárt, vizet hordó, úgynevezett kijáró méhek vesztesége. Ezért a napi 1500 petézés kevés. Májusban, csúcsidőszakban majdnem a felére csökkent a méhcsalád egyedszáma, aminek egyértelműen a környezetszennyezés az oka.

Borítóképünkön Bross Péter beszél a tavalyi „Legyen minden nap mézes nap” kampány országos helyszínén, Tamásiban