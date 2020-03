A szolgáltatók is nagy bajban vannak a vírus miatt

A szolgáltató szektorban dolgozók abban bíznak, hogy nekik sem kell járulékot fizetni, amíg át nem vészeli az ország a koronavírus okozta vészhelyzetet. Az alapanyag-árak közel húsz százalékkal drágultak, elmarad a vendégkörük, ezért veszélyben a megélhetésük.

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: 5 húsvéti hagyomány, amit nem ismertél

A koronavírus-járvány miatt Monostori–Bezdán Mónika műkörmös munkája nagy részét a felépített körmök eltávolítása teszi ki.

– A vendégeim maszkban érkeznek, kezet mosnak, de akaratlanul is hozzányúlnak a telefonjuhoz, hajukhoz. Ilyenkor újra fertőtlenítünk, majd az eszközöket, ajtókilincset, környezetet tisztítom. Négy-öten maradtunk Szekszárdon, akik még dolgozunk, de munkánk nagy részét már a műkörmök eltávolítása teszi ki. Napok múlva én is bezárok. Többek szerint ez az év „elment”, és ha túl leszünk a válság időszakán, legalább két-három hónap, amíg a vendégkörük visszatér – magyarázza Monostori-Bezdán Mónika, hozzátéve, vállalkozásaik szüneteltetésekor maguknak kell fizetniük az egészségügyi hozzájárulást, a nyugdíjas éveikbe nem számít bele a kiesett időszak. Arról is beszélt, a szakmában dolgozók létrehoztak egy zárt közösségi felületet, amelyen egymásnak igyekeznek tanácsot, segítséget nyújtani, illetve érdekeiket képviselve egységesen fellépni.

Jakab Kinga szekszárdi fodrász, üzletet bérel, alkalmazottja nincs. A bevétele a tizedére csökkent.

– A szakmabeliek többsége bezárt, de még nem tudja, miből fog megélni. Engem aggasztanak az adók, a bérleti díj, a fodrászati termékeim beszállítója is jelezte, nem tud több megrendelést vállalni. Próbálok logikusan gondolkozni, hiszen fodrász a szakmám, ebből van a bevételem, de lehet, hogy jövő héttől már nem tudok dolgozni – mondta csalódottan. Kollégáival együtt ők is valamiféle segítségre várnak, hogy át tudják vészelni ezt a helyzetet.

Pala Anikó, a szekszárdi divatüzlet-tulajdonos hétköznap és szombaton is nyitva tart, de ezen a héten még egyetlen vásárló sem tért be hozzá. Mint elmondta, amíg lehetősége van rá, nem húzza le a rolót.