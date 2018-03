A vállalkozók szerint hasznos volt a fórum

Hasznos és jó hangulatú rendezvény volt a szekszárdi önkormányzat vállalkozói fóruma a cégvezetők szerint. Kiemelték, hogy a városban várható fejlesztések számukra nagyon is kedvezőek.

Nagyon jónak tartják, hogy évente egyszer ilyen átfogó képet kapnak a vállalkozások arról, milyen elsőbbséget élvező fejlesztések várhatók a városban, tolmácsolta a Jako Kft. cégvezetőinek véleményét Villi János pénzügyi vezető. Hozzátette, a saját álláspontja ugyanez. Ezt kiegészítette azzal: jó látni, hogy mire mennek az adóforintjaik. – Lesznek olyan látványos beruházások, amelyek azt mutatják, céljaink egyeznek az önkormányzatéval. Ilyenek az infrastrukturális fejlesztések, például a közlekedés modernizálását célzók – mondta Villi János.

Azt is megtudtuk tőle, hogy kapcsolatuk kifejezetten jó a várossal. A kft. társadalmi szerepvállalásával kapcsolatban kiderült: azokat a programokat, például a Borvidék Félmaratont támogatják, amelyek a település lakóinak vagy egy bizonyos közösségének épülésére válik, de például a kajak-kenu szakosztályt és a Bartina Néptánc Egyesületet is rendszeresen segítik.

Horváth Tamás, a Betta Kft. ügyvezető igazgatója szintén pozitívan nyilatkozott a szekszárdi önkormányzat csütörtök esti fórumáról. Úgy véli, egy évben egyszer ilyen körben találkozni a város vezetésével és gazdasági életének szereplőivel mindenképpen hasznos. Ő is kiemelte, hogy ilyenkor egyértelműen látszik, hogy az általuk befizetett adó jó helyre kerül. A következő időszak fejlesztései közül pedig több olyan is van, amely kifejezetten a társaság üdvére is válik.

– Úgy tűnik, meghallgatták egy régi kérésünket, és felújítják a Páskum utcát. Számunkra nagyon fontos a jó megközelíthetőség, hogy az autópályáról jól elérhetők legyünk. Ilyen szempontból fontos, hogy valódi elkerülő út épülhet a városban – mondta az ügyvezető. Az sem elhanyagolható szempont Horváth Tamás szerint, hogy ilyenkor a vállalkozók kötetlenül tudnak beszélgetni.

Ugyanezt tartja fontosnak a Geodézia Kft. vezetője, Kunfalvi Péter is, aki úgy találja, hogy talán még soha ilyen időszerű nem volt a fórum. – Ha minden a hallottak szerint alakul, akkor az infrastrukturális beruházásoknál a tervezésben és a kivitelezésben mi is számíthatunk feladatokra. Gondolok a Modern Városok Programra vagy Paks II.-re. Sőt, ezek hatásait már most is érezzük – fogalmazott Kunfalvi Péter.

Arról is beszélt, a vállalkozások szempontjából fontos, hogy az önkormányzat milyen jól látható nyomvonalat szab a fejlesztéseknek.

Hozzátette, mindamellett, hogy rendkívül hasznos egy ilyen találkozó, a csütörtöki kifejezetten jó hangulatú is volt, amelyen olyan bort is kóstolhattak a résztvevők, amilyenre esetleg még korábban nem volt módjuk. Ez pedig, lévén, hogy szekszárdi rendezvényről van szó, szintén nem elhanyagolható szempont.

Mint megírtuk, az önkormányzat csütörtökön este tartotta hagyományos vállalkozói fórumát, amelyen Ács Rezső polgármester a tavalyi és idei költségvetésről, ezen túl pedig számtalan olyan tervről beszélt, amelyeket a közeljövőben valósíthatnak meg.