Az építőiparban jelen helyzetben is folyik a munka

Úgy tűnik, az építőipar tevékenységét nem befolyásolja a koronavírus-járvány. Visszaesés ezen a területen nem tapasztalható, a munkák kisebb zökkenőkkel ugyan, de folyamatosak, éves terv szerint zajlanak. A kényszerű otthonlét több lakásfelújítást, ablakcserét, kerítésjavítást, festegetést is eredményezett.

Az országos hálózattal rendelkező PÉ-Me Kft. paksi áruházának munkatársa, Kiss Andrea kérdésünkre elmondta, azt tapasztalják, hogy folyamatos a munka mind a nagyobb vállalkozásoknál, mind a magánszektorban. Úgy tűnik, akik a munkájuk miatt arra kényszerültek, hogy otthonról dolgozzanak, vagy éppen ideiglenesen nincs állásuk, a szabadidejüket arra használják, hogy kifestik a lakást, a melléképületet, kicserélik az ajtókat, ablakokat, felújítják a fürdőszobát, kerítést húznak, lefestik a régi fát, vagy éppen tetőcserére vállalkoznak. Festékből, faanyagból, kerti szerszámokból, virágföldből fogy a legtöbb – tette hozzá.

A Mányoki Vasvirág Kft. csarnokok építésével, lemeztetők gyártásával foglalkozik. Jellemzően megyén belül, de az ország különböző pontjain, illetve a fővárosban is dolgoznak. Ferenczné Savanya Anett gazdasági vezető elmondta, folyamatos a munkájuk, a nagyobb beruházásokat már korábban lekötötték, és a munkáik menetén a koronavírus okozta járvány sem módosított. Különböző méretű raktárakat, üzemeket, logisztikai központokat készítenek. A munkásaik – három állandó brigáddal dolgoznak – örülnek, hogy ebben a nehéz időszakban is biztosított a megélhetésük. Szakmunkásból – főleg lakatosból, bádogosból, ácsból – hiány van, de nem ragaszkodnak a szakképesítéshez, jó ajánlólevél az is, ha a munkára jelentkezőnek már van tapasztalata ezen a területen. Betanított munkára sajnos nincs kapacitás, nincs idő rá. Ha megszorulnak, akkor két–három alvállalkozótól is kérhetnek segítséget.

Az Alsca Bau Építőipari Zrt. munkatársai éves szerződéseik szerint végzik a munkájukat, és ezt a járvány sem zavarta meg, mondta Korcsmár István vezérigazgató. Baján csapadékvíz-elvezetésen, Pakson egy lakótelep felújításán, Bonyhádon éppen szennyvíztelep készítésén dolgoznak, illetve az ország számos pontján. A cégvezető hozzátette, a munkájukat inkább a járulékos körülmények befolyásolják, így például a külföldről érkező anyagszállítmányok időnként akadoznak, késnek, emellett jó pár építőanyagnak irreálisan magas lett az ára, s néhány megbízó még a szolgáltatás előtt, előre kéri a kifizetést. Illetve a munkálatok helyszínének hivatalos előkészítése lett lassabb.