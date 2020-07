Az idő megy, a háziorvosi rendelő építése áll

Felfüggesztette a veszélyhelyzet után először összeült szekszárdi közgyűlés a Szabó Dezső utcai rendelő építését. Ács Rezső polgármester szerint ezzel a többségi ÉSZ frakció lényegében arról döntött, hogy nincs szükség a rendelőre.

A szekszárdi közgyűlés, pontosabban annak többségi ÉSZ frakciója a Szabó Dezső utcai orvosi rendelő építésének felfüggesztéséről döntött június végén. Ács Rezső, Szekszárd polgármestere szerint ezzel az egy fős többség lényegében amellett foglalt állást, hogy négyezer-ötszáz ember egészségügyi ellátása nem különösképpen fontos. Ugyan a határozat arról is szól, hogy vis major helyzetre hivatkozva helyszín módosítási kérelmet kell soron kívül beadni, azaz elvben nem áll el attól, hogy elkészüljön a létesítmény, ám az idő rövidsége, valamint a kész kiviteli tervek miatt ilyen jellegű módosítás nem lehetséges.

A közgyűlés ugyanakkor ugyanebben a határozatában felhívja a főépítészt, hogy tegyen javaslatot megfelelő helyszínekre. Csakhogy korábban a polgármesteri hivatal megkapta az államkincstár állásfoglalását. Eszerint a Szabó Dezső utcai rendelő helyszínét nem lehet megváltoztatni, ilyen az esetben ugyanis elesik a város a többlettámogatástól. Pedig TOP forrásból nyolcvanmillió forintot fordíthatna Szekszárd az építkezésre.

Ács Rezső szerint nem elég baj, hogy ettől a jelentős támogatástól, egyúttal egy korszerű, tágas rendelő építésének lehetőségétől kell búcsút venni, de a kivitelező valószínűleg kártérítési igénnyel lép fel az elmaradt építkezés miatt, amely tízmilliós összeg lehet.

A beruházáshoz ugyanis az önkormányzat rendelkezett jogerős építési engedéllyel, a város kiválasztotta az építési vállalkozót, sőt, át is adta neki az építési területet. Csakhogy a környéken lakók petíciót nyújtottak be tiltakozásul a rendelő építés ellen. A beadvány, amely hatvankilenc aláírást tartalmazott, formailag teljesen szabálytalan volt. Ezzel lényegében egy időben a kivitelezés ellen tiltakozók jelentek meg a helyszínen, köztük az ÉSZ képviselői. Ez azért is érdekes Ács Rezső szerint, mert azok, akik akkor a demonstrációt irányították, korábban arra szavaztak, hogy megépüljön a rendelő.

2017-ben még Rácz Zoltán, Mezei László és Zaják Rita képviselők megszavazták a fejlesztést. Hogy ez szükséges, akkor még nem is volt kérdés, hiszen az I. Béla gimnáziumnál jelenleg is működő rendelő alkalmatlan két körzet betegeinek fogadására. Az új testület ÉSZ tagokból álló gazdasági bizottsága februárban tárgyalt róla, és zöld utat adott az építkezésnek. Akkor felhívta a polgármestert a szerződés aláírására. Aztán Murvai Árpád ÉSZ-es képviselő a közgyűlés elé terjesztette, hogy az ott élők nem örülnek a beruházásnak, és hatvankilenc tiltakozó aláírását mutatta be. A demonstrálók aztán hol a lakók érdekeire, hol a fákéra, hol a madarakéra hivatkoztak.

A továbbiakban, egy az ÉSZ által javasolt másik helyszínen, az Alisca utcában bejárás is volt, csakhogy közben megérkezett az államkincstár levele, amely egyértelművé tette a helyzetet: vagy a Szabó Dezső utcában épül a rendelő vagy sehol. Ács Rezső szerint innentől kezdve minden további vizsgálódás csak időhúzás, porhintés.

Megint csak idő A témában tárgyaló asztalhoz ült a fideszes polgármester, Ács Rezső, Bomba Gábor, az ÉSZ frakció vezetője és Zaják Rita, az ÉSZ képviselője. Utóbbi két további, szerinte alkalmas területről beszélt. Az egyik a Penny áruház mögött található, a másik az Alisca utcában az Allende utca felett. Zaják Rita szerint utóbbi előnye, hogy valószínűleg a környéken lakók életét hátrányosan nem érintené, ha ide kerülne a rendelő, hátránya, hogy a hely szűk, és utat kellene építeni mintegy harmincmillió forint többletköltséggel. Ács Rezső szerint viszont több gond is van vele. A területet át kellene minősíteni. Ez pedig idő, akárcsak az átterveztetés, így az építkezésre szánt források veszélybe kerülnének. Ráadásul a lakókat is meg kellene kérdezni. A polgármester többször hangsúlyozta, hogy hamarosan véget érő európai uniós pályázati ciklusban el kell készülnie a létesítménynek, ráadásul a támogatással szükséges szintén időben elszámolni.

Borítóképünkön: Ács Rezső, Szekszárd polgármestere májusban megvizsgáltatta a városi főépítésszel azt a két helyszínt, amelyekre Zaják Rita, a szociális bizottság vezetője, az ÉSZ képviselője tett javaslatot a Szabó Dezső utcai rendelő építkezés kiváltására (archív felvétel)