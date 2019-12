Csizmazia Dóra a szuperdöntőig jutott

Ezüstminősítéssel és különdíjjal zárta a Nemzeti VERSenyt Csizmazia Dóra, az I. Béla Gimnázium végzőse. A Nemzeti Színház és a Magyar Versmondók Egyesülete által szervezett, határokon átívelő megmérettetés felmenő rendszerű volt. A nevezőknek első körben egy versvideót, aztán egy versfilmet kellett készíteniük. Utóbbi nemcsak felvételen rögzített versmondás, hanem történetmesélés is, a költeményhez készített klip.

A zsűri ez alapján 25 versmondót hívott be a több mint 200 jelentkezőből a novemberi élő szuperdöntőbe, amelyet a Nemzeti Színházban rendeztek. Ide Csizmazia Dóra a közönség támogatásának is köszönhetően jutott be. A döntőben előbb Weöres Sándor Fű, fa, füst című versét adta elő, másnap pedig Székely János A virágok átka című művét, amely a rendszerváltáshoz kapcsolódó alkotás. A verseny kiírásában kikötés volt, hogy az idén évfordulós Ady Endre vagy Weöres Sándor egyik versét, egy szabadon választottat, egy kortárs szerzőjét és egy, a rendszerváltáshoz kapcsolódót dolgozzanak fel a versmondók. Arról maguk dönthettek, hogy az egyes fordulókba melyiket szánják.

És bár a szuperdöntő egyetlen Tolna megyei résztvevője Csizmazia Dóra volt, a Csizmazia Alapítvány támogatásával még tíz fiatal nevezett a Nemzeti VERSenyre. A Dienes Valéria Általános Iskolából Főglein Liza Kató, a Garay János Általános Iskolából Kovács Fruzsina, Frei Márton, Magyar Károly, Siklósi Panna, Tornai József András és Halasi Lőrinc, a Baka István Általános Iskolából Radó Bertalan, az I. Béla Gimnáziumból pedig Orsós László és Katona Anna Tamara. Közülük Főglein Liza Kató, Kovács Fruzsina, Siklósi Panna, Tornai József András, Halasi Lőrinc, Radó Bertalan és Katona Anna Tamara jutott a második fordulóba, és mindannyian remek versfilmet állítottak össze – dicsérte a diákokat felkészítőjük, Csizmazia Ferencné.

A verseny célja a hagyományos vers- és prózamondó találkozó mellett a klasszikus és kortárs költészet újszerű tolmácsolása, a költészet és a vers­mondás népszerűsítése, a magyar nyelv tisztaságának és sokszínűségének felvonultatása a költészet által. Védnöke Vidnyánszky Attila, a Magyar Nemzeti Színház igazgatója. A zsűriben Söptei Andrea, Bakos-Kiss Gábor Sr., a Nemzeti Színház színészei, Szabó László, a Nemzeti Színház kommunikációs szakembere, Lutter Imre, a Magyar Versmondók Egyesületének ügyvezető igazgatója, Radnóti és Csokonai-díjas előadó, a Magyar Kultúra lovagja és Kiss László Csokonai és Bessenyei-díjas rendező, a Magyar Versmondók Egyesületének elnöke foglalt helyet.