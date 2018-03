Egy kiskutyával nagy felelősség jár

Jön a tavasz, közeleg a húsvét. Rendszerint ilyenkor esünk a legnagyobb kísértésbe, hogy magunk vagy a gyermekeink örömére beszerezzünk egy kiskutyát. Nem árt azonban, ha alaposan átgondoljuk ezt a döntést, hiszen ezzel hosszú távú elköteleződést, felelősséget, gondokat és persze költségeket vállalunk fel.

Az ebtartás legfontosabb tudnivalói között egy avatott szakember, Kőfalvi Tamás segített eligazodni. A Szekszárdi Kutyasuli vezetője elmondta, adott esetben akár a kutya életét mentheti meg, ha megtanítjuk neki, hogyan kell viselkedni közterületen, forgalomban. Sajnos, vannak olyan kutyák, amelyek egy udvarban, házőrzőként élik le az életüket, és nagyon kevés gondoskodást kapnak. De azért a gazdik többsége törődik az állattal, rendszeresen sétáltatja, vagy kirándulni jár vele a szabadba, ahol más emberekkel és kutyatársaival is találkozhat. Itt már nagyon fontos lehet, hogy a négylábú ismerje legalább a „hozzám”, „gyere ide”, „ülj le”, „feküdj le” vezényszavakat, és ezeknek engedelmeskedjen. Azt is meg kell tanulnia, hogy idegen kutyákkal ne kapjon össze. A kutyasuliban ezért vannak csoportos foglalkozások. Ezek során azt sajátítják el a „tanulók„, hogy nem megküzdeni kell a másik állattal, hanem inkább élvezni, hogy van társ a játékhoz.

Hangsúlyozta a kutyaoktató, hogy a gazdiknál a legfontosabb a kitartás, ha már valaki arra szánja el magát, hogy taníttassa a kedvencét. Tudni kell, hogy ez egy hosszú folyamat, és sajnos a tapasztalat szerint sokan feladják már az elején. Az első egy-két alkalom csak a bevezetés, ismerkedés, ez után kezdődik csak az igazi tanulás. A kutyáknál egyébként a 10-12 hetes kor a legalkalmasabb arra, hogy elkezdődjék az oktatásuk. Az iskolába „beíratás” feltétele, hogy előtte megkapják az összes szükséges oltást, és legyen pórázuk, nyakörvük.

Kőfalvi Tamás szerint akárcsak a férfiakhoz, úgy a kutyákhoz is a hasukon keresztül vezet az út. A legjobb módszer a tanításra a jutalmazás. De ne akkor próbáljuk meg kérlelni, hogy csináljon meg valamit, amikor teli a hasa, hanem akkor, amikor a kutya fogékony rá. Ha ötször kap jutalomfalatot valamiért, akkor nem kérdés, hogy hatodszorra is meg fogja csinálni. Nagyon kevés az olyan kutya, melyik nem szereti a hasát. A jutalmazás módszere sokkal hatékonyabb a tanításban, mint ha büntetnénk. A legelső megtanítandó engedelmességi parancsok a „gyere ide”, az „ülj le” és a „feküdj le”. Ha nem lehet rávenni a gyakorlatra a galád ebet, akkor jöhet az éheztetés. Ez persze nem drasztikus ételmegvonást jelent, de például ne akkor kapjon vacsorát az állat, mielőtt foglalkozni szeretnénk vele, mert akkor nem fog ránk figyelni. A kutyák okosak, hamar rájönnek arra, hogy a gazdi zsebéből finom falatok kerülnek elő, ha olyan dolgot csinálnak, amit ő szeretne.

Az oktató hangsúlyozta, nem szabad évszakhoz, időjáráshoz kötni, hogy mikor foglalkozunk többet a kutyánkkal. Lehet, hogy nekünk a jó idő hozza meg a kedvünket egy kis ”kutyázásra„, azok viszont mindig készek a játékra, sétára. Jellemző, hogy amikor beköszönt a rossz idő, csak a gondos gazdik foglalkoznak a kutyusokkal. Többek között ezt is feltétlenül át kell gondolnunk, mielőtt magunkhoz vennénk egy kutyát: lesz-e rá elég időnk?

Persze, nem csak tanítani kell az ebet és játszani vele, hanem biztosítani kell számára a megfelelő életkörülményeket is. Gondoskodni kell arról, hogy megfelelő „otthona” legyen, hidegben ne fázzon, esőben ne ázzon az állat. A lakásban tartott házi kedvencet nagy hidegben fel kell öltöztetni, ha utcára visszük. Nem kevés pénzt kell szánni arra, hogy az állatok megkapják a veszettség elleni és a három kötelező védőoltást. Ezen kívül ajánlott bolhák és kullancsok elleni cseppeket vagy tablettákat beszerezni, negyedévente féreghajtót beadni nekik. Ma már kötelező mikrocsippel ellátni a kutyákat. Ha elkóborol a kedvencünk, ennek segítségével könnyebb megtalálni, azonosítani, lényegesen nagyobb az esély, hogy végül hazakerül az elveszett jószág.

Fiáth Szilvia, a szekszárdi kutyamenhely vezetője is egyetértett Kőfalvi Tamás szavaival. – Az lenne a legfontosabb – mondta –, hogy az emberek felismerjék: csak az tartson házi kedvencet, akinek erre megfelelő késztetése és lehetősége is van. Tehát aki rendelkevik megfelelő ingatlannal, aki akar és tud kellő mennyiségű pénzt és legfőképpen időt áldozni a kutyájára. Hiszen minden állatra időt kell szánni, etetni, itatni, játszani kell vele. Sokan meggondolatlanul valamilyen ünnepre, alkalomra, például a most közelgő húsvétra állatot ajándékoznak. Aztán megszabadulnak tőle, miután rájönnek, hogy ez mekkora gonddal, felelősséggel jár. Így aztán sok kutyus az állatmenhelyen köt ki. A szekszárdi telephelyen jelenleg 220 kutya van, és ez csak egy város Tolna megyében – mondta végül Fiáth Szilvia.