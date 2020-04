Fogyatékkal élő kérhet segítséget Tamásiban

A tamási önkormányzat gondoskodik a fogyatékkal élők ellátásáról a koronavírus veszélyhelyzet időszakában. Erről a város hivatalos honlapján tájékoztattak.

Itt található az a letölthető dokumentum is, amelyben a fogyatékkal élőknek meg kell adniuk nevüket, születési helyüket és idejüket, tartózkodási helyüket, törvényes képviselőjük, szülőjük, gyámjuk, gondnokuk elérhetőségét, és természetesen az állapotukra is kíváncsiak. Arról is számot kell adniuk, rendelkeznek-e infokommunikációs eszközzel, gondnokság alatt állnak-e. A dokumentum kitöltésével, eljuttatásával kapcsolatba léphetnek az önkormányzattal, illetve telefonon is fogadják hívásaikat.

Azért szeretnék, hogy a fogyatékkal élők felvegyék velük a kapcsolatot, mert támogatásra lehet szükségük, például gondozó, családtag betegsége, vagy hatósági karantén miatt. A tájékoztatásukban szerepel, hogy mivel nem rendelkeznek róluk információval, arra kérték az érintettek családtagjait, ismerőseit, hogy legyenek a városvezetés segítségére a felkutatásukban.

Borítókép: illusztráció