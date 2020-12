Főképp tartós élelmiszereket adtak az emberek

A Magyar Élelmiszerbank Egyesület ebben az évben is megtartotta a Covid-19 hatásainak enyhítésére és az ünnepi időszakhoz kapcsolódva a Karácsonyi Adománygyűjtését november utolsó hétvégéjén. Pénteken, szombaton és vasárnap a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény önkéntesei fogadták a felajánlott tartós élelmiszereket.

Kovács Gabriella intézményvezető elmondta, hogy munkatársai közül sokan vállalták, hogy hétvégi szabadidejükből két órát erre a nemes célra áldozzanak. Az intézmény egész évben közvetít az adományozók és a rászorulók között ruházatot, bútorokat, háztartási eszközöket, de ez a karácsonyi adomány kiemelten fontos az ügyfeleknek. Az összegyűjtött árukból csomagokat készítenek, és a rászoruló családoknak osztják ki karácsony előtt, ezzel is segítve őket a nehéz téli időszak átvészelésében.

A TESCO előterében elhelyezett bevásárlókocsikban szépen gyűltek az adományok, bár a délutáni adakozókedv nagyobb volt mindhárom napon. Az áruházba érkező vásárlók figyelmét felhívták az adakozás lehetőségére. Főképp tartós élelmiszerek, liszt, cukor, édesség, száraztészta, étolaj, tartós tej és konzerv került a kocsikba, de egészségügyi és babaápolási dolgokat is sikerült begyűjteni. Nagyon örültek a bébiételeknek is, hiszen sok csecsemőkorú gyermek is van a látókörükben.

A vásárlók közül sok gyereket is megbíztak a szüleik, hogy ők tegyék be a kocsiba az adományt. Valószínűleg azoknak a gyerekeknek a szeme is az adományozókéhoz hasonlóan csillog majd, akik kibontják az ajándékcsomagokat.