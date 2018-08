Földutak karbantartása: de ki fizeti a számlát?

Magyarország 206 ezer kilométeres össz-úthálózatának 62 százaléka földút, ez utóbbi az uniós országokban mindössze 10 százalék körül van. Sok településen azon folyik a vita, ki gondozza, ki költsön ezekre a mára nagyon lepusztult földutakra. A 90-es évekig az önkormányzatokat kötelezték erre, de ezt a rendeletet már évekkel ezelőtt hatályon kívül helyezték. Bátaszéken példamutató rendelkezés született.

Több önkormányzat is átvette a volt mezőgazdasági szövetkezetek tulajdonában lévő földutakat. Így tett többek között Bátaszék is. Olvasóink közül többen is kérdezték, hogy Alsónyéken miért nem történt ez meg, hiszen a földterületeket, tanyákat, ingatlanokat összekötő utak mára nagyon elhasználódtak, költeni kellene rájuk. Dózsa Pál Tibor, Alsónyék polgármestere elmondta, nem vették vissza a földutakat, ennek az az egyik oka, hogy túl nagy a terület. Korábban próbálkoztak azzal, hogy összehívták a földtulajdonosi közösséget, de az sikertelen volt, érdeklődő hiányában. A polgármester elmondta, az említett utak nagyon rossz állapotban vannak, a karbantartásra, felújításra sokat kellene költeni, erre az önkormányzatnak nincs pénze. Száz hektárnyi útról van szó.

Bozsolik Róbert, Bátaszék polgármestere elmondta, a testület már korábban döntött ebben a kérdésben. A földutakat átvették a tsz-től, 67 útról és 38 árokról van szó. Ezt követően felvették a kapcsolatot a gazdálkodókkal. Eddig mintegy 20 földhasználó 1060 hektár területre vonatkozóan kötött megállapodást az önkormányzattal. Ennek köszönhetően egymillió forint befizetés várható a földhasználóktól a külterületi utak karbantartására, így az önkormányzat által is biztosított egymillió forint figyelembevételével összesen kétmillió forint fordítódhat az idén külterületi, elsősorban szilárd burkolatú út karbantartására. A végleges döntést, nevezetesen hogy melyik út kerül karbantartásra, a megállapodást aláírókkal lefolytatott egyeztetést követően hozzák meg, mondta a polgármester. Erre a beszélgetésre augusztus 20-a előtt kerülne sor. Jövőre eszközök beszerzésére pályáznak majd, sikeres elbírálás esetén a munkákkal is gyorsabban haladhatnának.

Tevelen is az önkormányzat tulajdonában vannak a földutak, de ezek karbantartására nincs pénze a településnek, mondta korábban Héri Lászlóné polgármester. 2003-ban megszűnt a földadó, így nincs keret, melyet erre költenének, ugyanakkor a helyi mezőgazdasági zrt. kezeli az utakat és nagyon elhanyagolt terület nincs is.

Zombán is sok a gazdálkodó, így a földutak rendezése zömében az ő gondjuk, mondta Szűcs Sándor polgármester, aki gazdaként maga is érintett. Itt 28 kilométernyi a földút, amit karban kell tartani. Itt is, mint a többi megyei településen, ehhez felhasználják a vadászok által fizetett földbérleti díjat is. Zombán pályáztak külterületi földutak rendbetételéhez gépek beszerzésére. A polgármester elmondta, voltak vitáik a gazdálkodókkal a földutak miatt, de mára megértették a helyzetet, és amiben csak tudnak, összedolgoznak a falu érdekében.

„Egyelőre többgazdás (önkormányzat, gazdálkodók, kiskert-tulajdonosok, környékbeli lakók stb.) témakörnek a szereplői foglalkoznak a külterületi utakkal. A közlekedésfejlesztés, a birtokgazdálkodás és a vidékfejlesztés még nem fogták meg egymás kezét”, áll abban a tanulmányban, melyet a Földmérési és Távérzékelési Intézet készített a földutakról.