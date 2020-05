Fontos, hogy minél többen részt vegyenek a teszten

Dombóváron ma fogadta a kórház a kiértesített embereket, hogy elvégezzék a koronavírusteszthez a mintavételt. A héten még itt is és más helyszíneken is várják a Központi Statisztikai Hivatal által meghívottakat a reprezentatív vizsgálatra és felmérésre. Az országos szűrés célja a hiteles információszerzés a vírus terjedéséről.

Az ingyenes koronavírus szűrővizsgálatra május 1-jétől hívják be a lakosságot, amelyre a telefonos egyeztetés után kerülhet sor. Dombóváron a tüdőszűrő állomás ad helyet a vizsgálatnak, amelyet a négy orvos-egészségtudományi képzést folytató egyetem és a Központi Statisztikai Hivatal közös együttműködésével folytatnak le. Az országos szűrés célja a hiteles információszerzés.

A szakemberek kulcsfontosságú adatokhoz juthatnak a kiértékelés után, amely lényeges a vírus leküzdésében, az egészségügyi dolgozók munkájában és a megalapozott járványügyi döntések meghozatalában. A vizsgálat önkéntes alapon működik.

Egy hatvanöt éves nagymama, aki vállalta a vizsgálatot, elmondta, hogy alapvető állampolgári kötelezettségének érezte a részvételt. Egyrészt fontosnak tartotta, hogy segítse a szakemberek munkáját, másrészt megerősítést kapott abban, hogy nem volt és most sem fertőzött. Két napon belül értesítették a negatív eredményről.

Dombóváron a behívottak közül nagyon kevesen vesznek részt a vizsgálaton, kevesebb, mint húsz százalékuk. Május 14-én, csütörtökön 9 és 16 óra között még élhetnek a lehetőséggel azok az állampolgárok, akiket a statisztikai hivatal értesített.

Húsz településről hatszázhúsz állampolgár kapott meghívást megyénkből a Központi Statisztikai Hivataltól, hogy vegyen részt a szűrővizsgálatokon. A mintavétel az úgynevezett PCR-vizsgálathoz mindössze néhány percet vesz igénybe: mintát vesznek az orr- és szájgaratból egy speciális pálca segítségével, valamint vérvétel is történik. A vizsgálat az érintett személynek is információt ad arról, hogy a koronavírus által fertőzött-e, vagy átesett-e egy korábbi fertőzésen. Egy ötven kérdésből álló kérdőíves felmérést is ki kell töltenie az alanynak, például kíváncsiak, hány fővel és milyen gyakran áll kontaktusban családon belül és munkahelyen. Azért is érdemes elmenni a vizsgálatra, mert egyenként több száz embert érintő közösséget reprezentálnak.

– Fontos, hogy mindenki jól értelmezze azt, hogy a kutatásban való részvétellel az ország egészségéért lehet tenni – mondta lapunknak dr. Sebestyén Andor, a vizsgálatokat végző Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központjának elnöke. – A szűrővizsgálatok eredményei már most hatással vannak a döntéshozatalra, a várható intézkedésekre. Az eredmények során képet kapunk arról is, hogy egy-egy intézkedés milyen mértékben befolyásolja a járvány helyzetét az országban – mondta.

Hozzátette, hogy a meghívott állampolgároktól legalább hetven százalékos együttműködést szeretnének, ezért további napokat is kijelöltek a vizsgálatokra, amelyek folyamatosan történnek.

Hivatalos eredmények május végén lesznek, így természetesen most még nem tudni, hogy Tolna megyében szűrtek-e ki a meghívottak közül bárkit koronavírus fertőzéssel.

Jó lenne, ha minél többen részt vennének a teszten

A meghívott lakosok az alábbi helyszíneken és időpontokban vehetik igénybe a szűrővizsgálatot:

Balassa János Kórház Szakorvosi Rendelőintézet

7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám u. 5.

Időpont: 2020. május 13-15. szerda-csütörtök-péntek (7-14 óra között)

Paksi Gyógyászati Központ Gyógyfürdő épület Bőrgyógyászati Szakrendelés

7030 Paks, Táncsics Mihály u. 13.

Időpont: 2020. május 13. szerda (9-16 óra között)

Dombóvári Kórház Rendelőintézet Tüdőgondozó

7200 Dombóvár, Kórház u. 39-41.

Időpont: 2020. május 14. csütörtök (9-16 óra között)