Ha egészséges a gyermek, hétfőtől mehet oviba

Hétfőtől a megszokott rendben várják az óvodák, bölcsődék a csemetéket, többnyire a saját csoportjukban, a megszokott óvónénikkel. Az mindenhol elvárás, hogy a gyermek egészséges legyen.

Eddig is voltak bejelentkezők a jövő hétre, de valószínűleg csütörtökön és pénteken még több szülő jelzi majd, hogy hozná a gyermekét, tudtuk meg Hollendusné Bíró Anettől, a Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda vezetőjétől. Jelenleg az ügyeletben huszonkét kicsi felügyeletéről gondoskodnak, a vezető óvónő szerint hétfőtől akár ötvenen is lehetnek, eddig harmincegy ovis érkezése biztos. – De attól még, hogy nyit az óvoda, nem feltétlenül jelenti azt, hogy mindenki azonnal és szívesen engedi közösségbe a csemetéjét – teszi hozzá a pedagógus. A jövő hét így inkább emlékeztet a nyári időszakra, hiszen a gyerekek nem feltétlen a saját óvónénijükkel lesznek, ám a szakember szerint mégis más lesz. A gyerekeket a Perczel utcában fogadják, a gyerekek érkezésekor és távozásakor a szülők és az óvodai dolgozók pedig maszkot viselnek.

A tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsődében volt ózonos fertőtlenítés, a nyitás előtt fertőtlenítő takarítást végeznek. Az önkormányzati intézményben a szülőket az óvodai- és bölcsődei zárt Facebook-csoportokban már tájékoztatták, és kérték, jelezzék, igénybe veszik-e az intézményi ellátást, étkeztetést. Jelenleg, ügyeletben, az óvodában harminckettő, a bölcsődében tizenöt gyermekről gondoskodnak. Az óvodai létszám kilenc csoportban kétszáznegyven, a bölcsődei három csoportban huszonhét fő. Az intézmény munkatársai közül négyen hatvan és hatvanöt év közöttiek, ők az ügyeleti rendszerben nem, de a nyitásnál már jelen lesznek. Minden gyerek a saját óvodai, bölcsődei csoportjába kerül vissza. Erről Weil Péterné Szirmai Mária intézményvezető-helyettes tájékoztatta lapunkat.

A bátaszéki óvodában és bölcsődében és a hozzá tartozó három tagintézményben – Alsónyéken, Alsónánán és Pörbölyön – hétfőn a veszélyhelyzet előtti feltételekkel fogadják a kicsiket. Nem támasztanak külön feltételt a gyermekek befogadásához, tehát nem kell igazolást vinni arról a szülőnek, hogy a gyermeke egészséges, de nyilván elvárják a szülőktől, hogy betegen ne vigyék óvodába a gyermeket. A szülő be is kísérheti a gyermekét és átöltöztetheti. Simon Csabáné intézményvezető elmondta, az óvoda dolgozói naponta fertőtlenítik továbbra is a helyiségeket és a játékokat, a kicsik gyakori kézmosásával is szeretnék megelőzni a betegséget. Az óvónőknek, dadusoknak az önkormányzat szájmaszkot, kesztyűt biztosít. Az étkezések biztosítása miatt kérik a szülőket jelezzék előre hány gyermekre számítsanak, Bátaszéken kétszázhuszonhat óvodás és huszonnégy bölcsődés van.

Dombóváron a Szivárvány óvoda intézményvezető-helyettese, Berklné Farkas Edit elmondta, folyamatosan fogadták eddig is a kicsiket, igaz eddig negyven körüli volt a létszám, és öt fős kis csoportokban foglalkoztak velük. Hétfőtől várhatóan ismét százhatvanan lesznek a gyerekek. Kérik a szülőket, az érvényben lévő óvintézkedéseknek megfelelően szájmaszkot, kesztyűt viseljenek. Más szigorításra az óvoda nem készül, a kicsik pedig ismét a saját csoportjukba, a saját óvónénijükhöz, dadusaikhoz kerülnek majd.

Bonyhád városa a járványveszély idején is szervezett bölcsődei és óvodai ügyeletet, természetesen a rendkívüli szünetre vonatkozó szabályok betartásával – adott tájékoztatást Horváth Klára, a Bonyhádi Varázskapu Bölcsőde és Óvoda intézményvezetője. A teljes nyitás és a korábbi működéshez való visszatérés zökkenőmentes lesz. Horváth Klára úgy látja, hogy a szülők többsége visszahozza gyermekét saját óvodájába. – Hétfőtől a gyermekek korábbi, saját óvodai csoportjaikkal és saját nevelőikkel találkozhatnak – tudtuk meg a vezetőtől. – A szülők is beléphetnek az intézménybe, ugyanakkor azt kérik, hogy az épületben a lehető legrövidebb ideig tartózkodjanak és ügyeljenek a szükséges távolság betartására. Az ellátást egyelőre nem igénylő szülők a díjbeszedőknek jelezzék ezen szándékukat.

A simontornyai Vak Bottyán Óvoda igazgatója, Csóka Anita azt mondta, az évnek náluk nincs vége. A szülők bármikor bevihetik a gyermeket, törvényi feltételek sincsenek. Az óvoda szeretné, ha jönnének, de a szülőnek joga van úgy dönteni, hogy ő még nem helyezi vissza gyerekét. Az étkezés tervezése érdekében viszont mindenképp felmérik a szülői igényeket. Arra kérik, mindenki jelezze, hogy már hétfőtől csatlakozna, vagy esetleg csak június másodikától. Mindezt fontos tudni, hogy a konyha fel tudjon készülni, meg lehessen szervezni a gyerekek étkeztetését. Az óvoda zsilipes beléptető rendszere egyelőre fennmarad, a fertőtlenítés továbbra is folytatódik.

Lukácsi-Magyar Melindától, a Paksi Bóbita Bölcsőde vezetőjétől megtudtuk, hogy május 4-től adnak ügyeletet, akkortól naponta átlagosan húsz gyereket fogadtak. Jövő héttől viszont arra számítanak, hogy a kilencven beíratott kisgyereknek a háromnegyedét ismét viszik a szüleik. A bejáratnál biztosítanak számukra kézfertőtlenítőt, illetve nem kötelező, de kérik tőlük, hogy lehetőség szerint szájmaszkban tartózkodjanak az épületben, és kerüljék a torlódást az öltözőben. A gyerekekkel pedig az étkezéseket és az alvást leszámítva, a lehetőségekhez mérten a szabad levegőn töltik az időt.

– Örülök, hogy ismét együtt lehetünk az ovisainkkal, és lassan kilábalunk ebből a furcsa helyzetből – mondta Heszné Rauth Ildikó, a Paksi Balogh Antal Katolikus Általános Iskola és Gimnázium Kalkuttai Szent Teréz Tagóvodájának vezetője. Mint megtudtuk tőle, a héten, az ügyeleti rendszerben még csak két kisgyereket fogadtak, az előzetes igényfelmérés alapján viszont a jövő héttől már az ötven ovis közül nagyjából huszonöt jár ismét az intézménybe. Június 2-től pedig még több gyerekre számítanak. A bejáratnál kézfertőtlenítőt helyeznek ki, és természetesen továbbra is fokozott figyelmet fordítanak a higiéniára.