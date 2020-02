Igen nehéz bekerülni az idősek otthonába

Telt ház van a megye huszonhét idősotthonában. Van, ahol csak hónapokat, másutt éveket is kell várniuk a leendő lakóknak. Még a drágább, emelt szintű ellátást is megfizetik, akik ezt megtehetik, de még ott sincs egyből üres lakrész.

A legnagyobb érdeklődés kétségkívül a szekszárdi Mérey utcai otthon iránt van. Rottenbacher Ádám igazgató elmondta, jelenleg százötven idős embert tudnak elhelyezni, és körülbelül ugyanannyi azoknak a száma is, akik arra várnak, hogy a Mérey utcához tartozó három intézmény egyikébe, valamint ehhez a szociális központhoz tartozó tolnai intézményükbe bekerülhessenek. Az idősek 24 órás felügyelet alatt vannak, szakképzett személyzet látja el a feladatokat. Rottenbacher Ádám elmondta, természetesen előfordulnak sürgősségi helyzetek, amikor az érintett idős személynek nincs hozzátartozója, és a kórházból egyenesen az intézménybe kerül, ahogy lesz üresedés.

Január 1-től a térítési díjakat – nem csak náluk, hanem minden önkormányzati fenntartású idősek otthonában – nem havonta, hanem napidíjjal számolják. A Mérey szociális központhoz tartozó intézményekben ez napi 3305 forintot jelent.

Az elmúlt évtizedekben megváltozott a családok élete, a fiatalok továbbtanulnak, családot alapítanak, távolra költöznek a szüleiktől. Amíg az idősek el tudják magukat látni, nincs is baj, de a betegségekkel együtt a gondok is szaporodnak. Az önálló családot alapított gyerekeket már másik településre – nem ritkán az ország másik végébe, vagy külföldre – köti a munkájuk, nem tudnak naponta hazajárni. A középkorúak amúgy is agyon vannak terhelve, mert a nyugdíjkorhatárt egyre jobban kitolják, és közben a nagyszülői szerep is ebben az időszakban éri utol őket. Ezzel együtt az életkor is hosszabb lett, így ma már nagyon is általános, hogy 80 és 90 év közötti, vagy afölötti élethosszra számíthatnak a nagyszülők, akiknek a gyermekeik is a hatvanas éveiket tapossák. Az idős, sokszor ápolásra vagy felügyeletre szoruló embereknek gyakran nem marad más hátra, mint az idősek otthona. A várólista azonban mindenhol hosszú.

– A nagymamám két éve hunyt el, és megdöbbentő volt számomra, hogy az egyik vidéki idősek otthonából két hónapja hívtak fel azzal a hírrel, hogy vihetném szegényt, van neki hely. Hát erre a jó hírre három évet vártunk – mondta Berg Katalin.

– Édesanyám most 91 éves, – mondta a szekszárdi Horváth Éva. – Mindig csodáltam, milyen jó állapotban van, önállóan, saját lakásban élt, hiszen ellátta magát. Jól lehetett vele beszélgetni, képben volt a napi ügyekről, mindenről volt véleménye. Tavaly nyár végén elesett, eltörte a karját, kórházba került, és szinte egyik napról a másikra szellemileg is leépült. Az orvosok azt mondták, ez csak rosszabb lehet, jobb nem. Most ott tartunk, hogy keresünk neki egy jó helyet valamelyik otthonban. Mindenhol azt mondták, hónapokat kell várni. A papírokat – a személyi igazolványt, a nyugdíjas törzsszámot, a nyugdíj összegét igazoló szelvényt, a születési anyakönyvi kivonatot – beadtuk több helyre is. A havi ellátás mindenhol a százezer forintot közelíti. Most várunk, és közben azon izgulunk, hogy a kórház mikor szól, hogy vigyük haza anyámat. Nálunk mindenki dolgozik, ki lesz akkor a mamával? – tette fel a kérdést Horváth Éva.

Egyházi támogatással olcsóbb Kaposszekcsőn, a Márta Mária Otthonban tizennyolcan várnak jelenleg arra, hogy bekerülhessenek, tájékoztatott Szuhánszky Gábor igazgató. Az otthont a metodista egyház működteti, több ilyen is van az országban. Kaposszekcsőn női lakókból van több, közöttük nem ritka a 90 éven felüli életkor. A havi ellátási díj nem konkrét összeg, hanem a lakók nyugdíjának a 80 százaléka, illetve maximum 108 ezer forint. Emellett a gyógyszerekre nem kell külön fizetni, ha azok hazai gyártásúak. A huszonhét férőhelyes intézmény az egyik legolcsóbb az országban. A napokban tizenöt ágyat kaptak Németországból a fekvőbetegek részére. Az intézetet a közelmúltban újították fel. Az otthon működtetésének költségeit az ellátási díjakon felül az egyházi normatívából egészítik ki.

