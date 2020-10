Jó lenne idén is együtt tölteni a karácsonyt!

„Kiszabadulva a márciusban kezdődött 98 napos karanténból mindenki úgy érezte, hogy övé a világ. Mi is elmentünk a tengerpartra. Szándékosan elkerültem a félpanzió kényelmét, müzlit reggeliztem és élelmiszerboltban vásároltam.”

Mindezt a bátaszéki háziorvos, dr. Kovács Klára írja naplójában. – A távolságtartás így sikerült, de csak kettő napig. Majd bemerészkedtem az étterembe és gyorsan lapátoltam az ételt azért, hogy 15 percnél többet ne töltsek ott. Hazatértünk vírus nélkül.

Közben a városban négy hete karanténban volt egy betegem és a családja, mert külföldről hazahurcolta a vírust. Négy hétig pozitív teszteket produkált, a jó hír, hogy tünetmentes volt. Meggyógyultak, de anyagilag „beszorult” a család.

Most azért írok, mert nagyon meglendült a járvány. Nem csak az egész világot érinti, hanem minket Tolna megyeieket is. Az első hullámban hetekig 14 igazolt fertőzött volt, most heti 20–30 fővel nő az igazolt vírusfertőzöttek száma.

Ijesztően terjed a kór a fiatalok körében. Szombat délelőtt háromszor hívtak fel Bátaszékre hazaérkező diákok. Ők szoros kontaktusba kerültek igazolt koronavírusos osztálytársukkal, sporttársukkal. Indul a karantén és rövidesen lesz határozatuk. Pár hét múlva az idősek között is terjedni fog a vírus, ami megszedi a maga áldozatait. Az idősek jellemzően félnek a vírustól, ezért fegyelmezetten viselkednek.

Az országot, a gazdaságot nem zárja be, nem bénítja meg a kormány, aki egészséges, panasz- és tünetmentes az mehet dolgozni, vásárolni, szórakozni, és belföldön utazhat, mert a konzultációban így döntöttek az emberek. Szabadok vagyunk, csak a szabályok pontos és maradéktalan betartása mellett. Közösen tudunk még változtatni a második hullám lefolyásán, az ismert triviális módszerekkel. Orr és száj teljes eltakarása, távolságtartás és kézfertőtlenítés csak a feladat. Már ennyivel is életeket tudunk megmenteni.

Szerintem mindenkinek van néhány, a veszélyeztetett korcsoportba tartozó családtagja, akinek az életben maradása fontos számára. Kérem, gondoljanak most arra, aki a legközelebb áll a szívükhöz. Gondoljanak arra, hogy milyen az együtt töltött karácsony és milyen lenne a következő, nélküle.

Mennyivel könnyebb a maszkot elviselni, mint örökre elbúcsúzni tőlük.

Az ember mindent meg tud szokni, ha a dolognak látja az értelmét. Erre mondanék egy példát: minden motoros hordja a bukósisakját, pedig a védőeszköz okozta megterhelés nagyságrenddel nagyobb, mint amit a maszk okoz. A motorosok egy-egy motoros baleset után többször megrendülten átgondolják a biztonság kérdését és lám elviselik a sisak súlyát és az egyéb protektorokat.”