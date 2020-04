Jogosan kívánjuk a nyár ízeit ebben a helyzetben is

Nap mint nap kitalálni, hogy milyen egészséges és finom étel kerüljön az asztalra, nem is könnyű feladat. Gyakorló háziasszonyokat kérdeztünk arról, miként állítják össze a menüt.

– A szezonnak megfelelően főzök. Ha érik a sóska, akkor sóskát – mondja Máté Judit. A nagy gyakorlattal és vendéglátós végzettséggel is rendelkező szekszárdi háziasszony ehhez igyekszik tartani magát most. Veszélyhelyzet ide vagy oda, mindjárt május van, és egészen szép az idő, így a család egyre inkább kívánja a könnyű, nyári ízeket. A napokban például a gyerekek hamburgert kértek, amelyhez a húspogácsát most már a grillen is meg lehetett sütni, Judit pedig elmondása szerint már nagyon enne egy jó kelkáposztát, és még inkább töltött paprikát, hiszen ez utóbbi fogásnak már főzés közben is mennyei az illata. A vásárlást most elsősorban a férje intézni, a menüt pedig befolyásolja, hogy mi az, amit kapni lehet, de nagyon jó, hogy már kültéren is lehet sütni, főzni.

Egy másik szekszárdi famíliában is a család felnőtt férfi tagja jár boltba. Ő és felesége, Ágnes is otthon dolgozik, miközben kislányuknak tanulnia kell, nekik pedig gondoskodniuk arról, hogy kisfiuk se unja el magát. A fiatalasszony, beszámolója szerint, igyekszik úgy főzni, hogy az ebéd két napra elég legyen. Elsősorban abból gazdálkodnak, ami a házban fellelhető, hiszen üzletbe kéthetente jár a férj. – Próbálkozom, hogy minél többször együnk főzeléket, és legfeljebb kétszer egy héten tésztafélét. Ha mindig a gyerekek ötletei alapján állna össze a menü, akkor viszont jóval többször lenne szénhidrát, nagyjából minden nap, így az ebéd nálunk nem kívánságműsor – meséli.

Kiderül, péksüteményt utoljára március elején vásároltak, és bár Ágnes kiflit, zsemlét a karantén időszak előtt is sütött, amióta folyamatosan otthon vannak, a kenyér is az ő keze munkáját dicséri. Már saját nevelésű kovásza is van, tegnap készült el ebből az első remekmű, korábban élesztőt használt. Arra is ügyel, hogy a sütőt ne csak egy hetven dekás kenyér miatt kelljen felfűteni, hiszen az áram jobban hasznosul, a környezetet pedig valamelyest kíméljük, ha egy füst alatt nemcsak cipó, de egy egyszerű kevert sütemény is elkészül.