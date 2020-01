Közgyűlési döntések szolgáltattak témát

Második alkalommal tartott Ács Rezső, Szekszárd polgármestere hétértékelő sajtótájékoztatót. Az aktuális témák között közgyűlési döntések is szerepeltek.

Közel negyven napirendi pontot tárgyalt csütörtökön nyílt ülésén a szekszárdi közgyűlés. Ács Rezső polgármester ezek közül azt az ÉSZ-es többségi döntést emelte ki hétértékelőjén, amellyel elutasították a Tolnatáj Televízió ajánlatát. Ebben szerepelt, hogy a Tolnatáj élő egyenesben közvetítené a közgyűlési üléseket, ezen felül pedig havonta öt bizottsági ülést. A városvezető utalt arra a november 28-án, a szintén ÉSZ többséggel megszavazott határozatra, amely a nyilvánosság biztosítására vonatkozik. Ács Rezső úgy fogalmazott, a többségi frakció visszalépett az ebben foglaltaktól, és mivel a televízió csupán egy összefoglalót közöl majd a döntésekről, nem valósul meg a transzparencia.

A polgármester nem ment el szó nélkül Csillag Balázs, a sportközpont és Bálint Zoltán, a Vagyonkezelő Kft. ügyvezetőjének menesztése mellett sem. Azt mondta, hogy az ÉSZ egyszerűen megszabadult tőlük, az eljárást méltatlannak nevezte.

Arról is beszélt, hogy az önkormányzat hosszú éveket töltött nagy projektjei előkészítésével. Most ezek közül a TOP-os Generációk parkjának létesítéséhez az ÉSZ tagokból álló gazdasági bizottság döntése értelmében nem biztosítja az önerő kiegészítést. A Modern Városok Programban tervezett rekreációs központ ügyét a polgármester szerint szintén hónapokra vagy talán évekre megakasztotta az ÉSZ azzal, hogy most kezd el vizsgálódni a lehetséges helyszín ügyében.

A központ az eredeti tervek szerint a már meglévő élményfürdő és az épülő új uszoda közvetlen szomszédságában állna. Dr. Haag Éva szerint az ÉSZ Facebook-bejegyzések alapján vélelmezik azt, hogy a szekszárdiak a régi uszodában képzelik el a központot.

A megbeszélésen szóba került a volt Gyermekek Háza. Ács Rezső kifejtette, hogy a város szerette volna megvenni az épületet, hogy abból tanszállót alakítson ki. Ám az ingatlant valaki megvásárolta, a polgármester úgy tudja, hogy egy ÉSZ-hez köthető vállalkozó. Márpedig az ÉSZ a régi uszoda mellett parkolóházat tervez, a polgármester szerint pedig elképzelhető, hogy a volt Gyermekek Házát esetleg drágábban veheti majd meg az önkormányzat.

Egészségügyi program indul A szekszárdi önkormányzat tavaly indított csapvizet népszerűsítő programja igen sikeres volt. A polgármester elmondta, 2020 tavaszán új egészségügyi projektet indítanak, amely elsősorban, de nem kizárólag fiataloknak szól szűrővizsgálatokkal, a mozgást népszerűsítő és dohányzásellenes képzésekkel, tájékoztatókkal. Szintén örömtelinek nevezte a hét eseményei közül a Szekszárd Büszkesége díjátadót, amelyen négyszázan kaptak elismerést, a legrangosabbakat Harsányi Mária, a KSC Szekszárd utánpótlás edzője és Gereben Lívia, a KSC játékosa. A közgyűlésen is „érintett” volt a KSC. Egy Hunyadi utcai, a klub által felújított önkormányzati lakás bérletét végül döntésükkel 2021. május végéig hosszabbították meg a képviselők.

