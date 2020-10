Különleges ételek kaptak helyet a mözsi komatálon

A negyedik Tolna megyei Sváb Komatálak című programra került sor csütörtökön a Heinek Ottó Közösségi Házban. Ezúttal a Tolna-Mözsi komatálakkal ismerkedhettek meg a jelenlévő érdeklődők.

– Mözsre is ugyanaz a jellemző, mint a többi német településre. A komatálakat nagyon finoman készítik, ugyanakkor törekednek arra, hogy ne kerüljön sokba – mondta lapunknak Kuti Imréné, a Nemzeti Művelődési Intézet Tolna Megyei Igazgatóságának igazgatója. Az eseményen fahéjas porcukorral megszórt tormamártást és meggyszószt is készítettek. Az utóbbi különlegességét a lesűrített must adta. Kilenc liter mustot addig főztek, míg két liter lett belőle, azzal készítették a meggyszószt.

Volt petrezselyemből készült mártás, húsleves is, annak levéből kivett és megsütött hússal, de „kitoló fánkot” is lehetett kóstolni. Kuti Imréné elmondta, megyei igazgatóságuk később kiadványban is szeretné megjelentetni a komatálak készítésének hagyományait, ételeinek receptjeit.