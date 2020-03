Lelkes önkéntesek járnak bevásárolni a nyugdíjasoknak

A Humánszolgáltató Központ önkéntesei segítenek az otthon maradó időseknek a bevásárlásban, a gyógyszerek kiváltásában és egyéb teendőkben is. Toláczi Zsuzsanna, a központ vezetője, egy-két önkéntes, sőt Ács Rezső polgármester is beszélt erről a Szekszárdon folyó nemes munkáról.

Toláczi Zsuzsannával folytatott beszélgetésünkig 33 jelentkezőből 29-cel kötött együttműködést a Humánszolgáltató Központ. Ez a 29 önkéntes már munkába is állt. Leginkább fiatalok jelentkeztek, hiszen az egyetemisták a koronavírus-járvány következtében hazatértek Szekszárdra. De vannak az önkéntesek közt középkorúak is, akik dolgoznak és gyerekeket nevelnek. Fiúk, lányok, férfiak és nők egyaránt szeretnének részt venni az idősek segítésében.

Március 23-án kezdték a támogatói munkát. Tizenkilencedike óta lehet jelentkezni, aznap már fogadtak is önkéntesigényeket a humánszolgáltatós kollégák. Toláczi Zsuzsanna vezető péntek délelőttre vagy délutánra hívta be az önkéntesjelölteket, akiknek a zömével akkor meg is köttetett a szerződés.

Ahhoz, hogy valaki önkéntes legyen, büntetlen előéletűnek kell lennie, nyilatkoznia kell egészségi állapotáról, megfelelően kell tudnia kommunikálni. Alapvető a szépkorúakkal való helyes bánásmód és a helyes adatkezelés, az idősek adatainak védelme. Megismertetik vele az önkéntesrendszer működését, és miután tisztázódott, hogy mit tud bevállalni és mi lesz a feladata, megkaphatja fényképes igazolványát arról, hogy ő a Humánszolgáltató Központ önkéntese. Soha nem egyedül dolgozik, mindig másodmagával megy, egy tapasztalt, professzionális segítő társaságában, aki mellett hospitál tulajdonképpen.

Toláczi Zsuzsanna arról is beszélt, hogy az idősek részéről mekkora az igény erre a segítségre. Március 25-éig összesen nyolcvanhárom ember vette fel a kapcsolatot a Humánszolgáltató Központtal. Ebből 23-án harminchat, 24-én tizenhat új igény érkezett. Az idősek között „visszatérők” is vannak, azaz olyanok, akik azt is közölték, mikor kell kiváltani a gyógyszert megint, mikor kell bevásárolni ismét.

Előbb mindig felhívják az időseket, és megállapodnak velük az érkezés időpontjáról, mondta egy 44 éves önkéntes hölgy. Azután megkapják a bevásárlólistát, de természetesen azt is dokumentálják, hogy mennyi pénzt bíztak rájuk. Pénzkezelési nyilatkozat is van az elszámoltathatóság jegyében. Ezt követően mennek el a boltba, a gyógyszertárba vagy a postára. Vannak kutyasétáltató önkéntesek is, ők többnyire fiatalok.

Az önkéntesek mindig a Humánszolgáltató központból indulnak, ahol először megbeszélést tartanak. Központi koordinálás mentén dolgoznak, van Facebook- és Messenger-csoportjuk, ezekbe mindegyikük beírja tapasztalatait, új információit. Miután a vállalt tevékenységgel végeztek, röviden, pár mondatban megírják azt is, hogy miképp boldogultak az adott esettel. Ezáltal a központ is képben van mindennel. Jól szervezetten, gördülékenyen működik ez a rendszer, a nyilatkozó önkéntes hölgynek csak jó tapasztalatai vannak.

Ő személy szerint már több mint tíz időssel került kapcsolatba, és a számuk gyarapszik. Igyekszik bizalmi, tartós viszonyt kialakítani, újra elmenni azokhoz, akiknél már volt. Úgy véli, az időseknek is jobb, ha nem minden alkalommal más személyekkel van dolguk. Volt köztük, aki kimondottan ragaszkodott a már megismert önkénteshez.

Azért az időseknek is alkalmazkodniuk kell. Az önkéntesek egy héten kétszer állnak rendelkezésre, nem ugráltathatók bármikor. Az idősnek így fel kell készülnie, előre kell gondolkodnia, mert mindennap nem vásárolnak neki. És az sem várható el az önkéntestől, hogy az egész várost végigkajtassa akciós termékekért. Egyébként a segítséget igénybe vevő idősek közt vannak hölgyek, urak egyaránt.

Egy 22 éves egyetemista fiú egyelőre csak a hétfői napon tudott részt venni az önkéntességben, de az elkövetkező hetekben is folytatná ezt a munkát. Az ő benyomásai is pozitívak, azt mondja, teljesen rendben ment minden, társával gyorsan végeztek feladataikkal. Két helyet látogattak meg: először egy idős házaspár helyett vásároltak be, másodjára pedig kesztyűt és maszkot vettek egy idős hölgy számára. Telefonon előzetesen még személyleírást is adtak magukról az önkéntesek, bizalmatlanság ennek köszönhetően nem merült fel. A szekszárdi származású fiatalember korábban is önkénteskedett, de sport- vagy más jellegű rendezvényeken. Most úgy gondolta, ezzel nem pusztán segít, hanem akár életeket is menthet. A távoktatás révén megnőtt szabadideje mindezt lehetővé teszi számára.