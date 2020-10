Már félidejénél tart a szüret, kiválónak ígérkezik a minőség

Felénél tart a szüret a megye két borvidékén. A minőségre nincs panasz, és az időjárás is kedvezett eddig a kinti munkáknak. Az már egyértelműen látszik, hogy kevesebb termett az idén, ennek ellenére nem kapkodnak a szőlőért a feldolgozók.

A hazai borvidékeken húsz százalékkal kevesebb lesz az idei termés, mint tavaly volt. A maximális terméshozam 3,5-3,6 mázsa körül alakulhat hektáronként a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának adatai szerint. Ez 2,5 millió hektoliter bor előállítását vetíti előre. E mennyiség nem csak a múlt évi 2,7 millió hektolitertől marad el, de az előzetesen becsülttől is. Nagy termés 2018-ban volt legutóbb, akkor 3,2 millió hektó bor készült. A szőlő minőségére ugyanakkor nem lehet panasz, megvan a kiváló évjárat lehetősége.

Ugyanez a véleménye Módos Ernőnek is, aki szekszárdi borász, az Alisca Borrend nagymestere. A Szekszárdi borvidéken is kevesebb szőlő termett a vártnál, de a minőség kiváló. A szőlő cukorfoka 21-es, illetve afölött van, fajtától függően. Módos Ernő szerint viszont minden fajtánál a savtartalom magasabb a vártnál. A savtompítást minél előbb – még az újborban – el kell végezniük a termelőknek, tanácsolta a szakember.

Eszterbauer János szekszárdi borász elmondta, náluk már a szüret kétharmadánál tartanak, csak a cabernet fajták vannak hátra. Eddig kiváló volt az időjárás, nagyon bízik benne, hogy a kései fajtákat is hasonlóan kedvező körülmények között, jó paraméterekkel tudják majd leszedni. Idén is nagyon fontos volt a termés korlátozása, a szüret időpontjának a megválasztása. Náluk mind a gépi szüret, mind a kézi szedés előfordult. Az előző előnye, hogy jóval költséghatékonyabb és gyorsabb, valamint nincs szükség emberi kézre. A kiváló borász elmondta, a vírus miatt kritikus a borpiaci helyzet, és ez az idén befolyásolta a szőlőárakat is, ami még a gyenge tavalyi árakat sem érte el.