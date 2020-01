Megható volt az öröm, melyet a jótékonysággal szereztek

A január 18-ai jótékonysági est kapcsán dr. Kiszler Gyula elnök áttekintést adott a Rotary Club Szekszárd elveiről, eredményeiről és terveiről. A Babits Mihály Kulturális Központ rendezvénytermében zajlott a szombati bál.

Dr. Kiszler Gyula felidézte a Rotary Club adventi jótékonysági akcióját, amely során adományokért forralt bort, zsíros kenyeret lehetett kapni. Tanulmányi versenyek, különböző vetélkedők díjazásában is részt vesznek. Vannak, akik rendszeresen kapnak rotarysta támogatást: például a Hospice Alapítvány, amelynek az elejétől fogva segítői. Meghatározott összeget kap minden iskola a gyerekek évzáró ünnepélyen történő jutalmazására. Állandó partnerük a Bartina táncegyüttes.

A kórházat soha nem hagyják ki. Külföldi kapcsolatok révén több kórházi ágyat, felszerelést szereztek. A gyermekotthonban három pavilont építtettek fel. Ott tudnak találkozni a gyermekek egymással, rokonokkal, látogatóikkal, szüleikkel, egy-egy család elkülönítve tud beszélgetni. Bő másfél millió forintba került. Karácsonykor minden évben megajándékozzák a gyermekeket. A mostani ünnepség olyan megható volt, hogy rotarys barátai azt mesélték, egyszerűen nem tudtak megszólalni, mert kicsit fátyolos volt a szemük.

Közük van a Jobb velünk a világ! rendezvénysorozathoz is, amelynek keretében hátrányos helyzetű, mozgássérült, fogyatékos gyerekek találkozója van minden évben egyszer. A megyéből egyszerre körülbelül negyven gyermek megy el Budapestre. Fantasztikus élmény számukra, hogy ki tudnak mozdulni, és rotarys­ták is kísérik őket. Amikor később találkoznak az utcán, kiabálnak nekik, hogy ugye mennek jövőre is.

A Rotary Club Szekszárd dolgait mindig egyezteti a várossal. Ha a városnak olyan projektje van, amelyben segíteni tudnak, akkor segítenek. Elkezdték a kilátó alatti zöld terület fásítását, cserjésítését. Fákat ültettek körbe és száznyolcvan-kétszáz cserjét. Pihenőparkszerű területet alakítanak ki, közölte Dr. Kiszler Gyula, a Rotary Club Szekszárd elnöke.

Módos Ernő borász, alapító tag, klubmester elmondta: a Rotary Clubnak van egy alapszabálya, amelyet be kell tartani. Van egy évi durván százezer forint körüli tagdíja. Támogatni kell továbbá azokat a kitűzött célokat, amelyeket a klub anyagilag, erkölcsileg és személyes részvétellel is támogat. De sok akciójuk van – többek között a bál is –, ahol a tombolabevétel, a belépőjegyek bevételének esetlegesen fennmaradó része képez egy olyan tőkét, amely az éves működésüket segíti.

Szívbetegeket is támogattak Dr. Murzsa András 1983-tól a Tolna Megyei Lapkiadó Vállalat igazgatója volt, a rendszerváltástól 2001-ig kiadóvezető. A Magyar Újságírók Közössége tagja. Elsősorban a Rotary magazinnak írogat. 2014 óta tagja a Rotary Clubnak. Elárulta, hogy mit jelent számára. – Ami a kezünkben van, az a jótékonykodás – mondta. – Segíteni másokon, olyan embereken, akik többre hivatottak, csak éppen a lehetőség nem adott nekik. Elsősorban a fiatalokat akarjuk támogatni, a tehetséges, de hátrányos helyzetű gyerekeket. Ezt 1905-ben kezdte Amerikában a Rotary mozgalom, amely 1990-től kezdve újult meg Magyarországon is. Az országban ötvennégy klub van, ezerkétszáz rotarystával. Már közel száz szívbeteg gyereket támogattak, elsősorban határon túli gyerekeket. És a barátságok, amelyek itt kötődnek, túlnőnek a szervezeten – mondta dr. Murzsa András.

Borítóképünkön dr. Kiszler Gyula.