Megkezdődött Paks II. első felvonulási épületeinek kivitelezése

Június 20-án kezdetét vette a Paks II. Atomerőmű területén az első felvonulási épületek kivitelezése.

A paksi atomerőmű a garanciája annak, hogy a magyar lakosság és a vállalkozások áramellátása hosszútávon is olcsó, kiszámítható és biztonságos legyen. Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs rezsicsökkentés, nincs klímavédelem.

A felvonulási épületek kivitelezése alkalmából tartott bejáráson részt vett Süli János, a Paks II. projektért felelős tárca nélküli miniszter, Alekszandr Hazin, az orosz fővállalkozó, az ASZE Mérnöki Vállalat Rt. Paks II. projektigazgatója, Lenkei István, a Paks II. Atomerőmű Zrt. vezérigazgatója és Sáray Zoltán, a kivitelezést végző KÉSZ Építő és Szerelő Zrt. vezérigazgatója.

A projekt ezen szakaszában a felvonulási területen összesen több mint 80 kiszolgáló épület létesül, irodaházak, szerelőcsarnokok, raktárak épülnek. Ezek a létesítmények a két új atomerőművi blokk kivitelezéséhez szükségesek.

A magyar gazdaság hosszú távú versenyképessége szempontjából kulcsfontosságú, hogy a magyar emberek és a hazai vállalkozások olcsó villamos energiához jussanak kiszámítható, hazai forrásból – hangsúlyozta Süli János, a Paksi Atomerőmű két új blokkjának tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter.

A paksi atomerőmű nélkül nincs olcsó energia és nem fenntartható a rezsicsökkentés sem, mert a paksi atomerőmű nélkül minimum 40%-kal drágábban tudnánk csak áramot előállítani, megújuló alapú energiát pedig csak a paksi ár háromszorosáért. Ez azt jelentené, hogy egy magyar családnak havi szinten is sok ezer forinttal lenne drágább az áram ára. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) legfrissebb nemzetközi árösszehasonlító vizsgálata alapján az EU országok közül csupán Bulgáriában volt olcsóbb a villamos energia a lakossági fogyasztók számára, mint hazánkban. Ennek az előkelő helynek a megtartásához elengedhetetlen az atomenergia hosszú távú alkalmazása. Ezért is kiemelten fontos, hogy megépüljenek az új blokkok.

Az atomerőműre a klímapolitikai célok eléréséhez is szükség van, ott, ahol bezárták az atomerőműveket, ugrásszerűen megnőtt a környezetszennyezés. Például Németországban, ahol az atomerőművek kivezetése mellett döntöttek, egyrészt nem tudják teljesíteni a 2020-ra tervezett kibocsátás-csökkentési célokat – tekintettel arra, hogy az időjárásfüggő megújulók miatt fosszilis erőművekre kénytelen támaszkodni –, másrészt a németek háromszor annyit fizetnek egy kilowattóra áramért, mint a magyarok.

Az atomerőművek szén-dioxid kibocsátása nélkül termelnek ipari mennyiségben villamos energiát. Ezért is fontos alappillére Magyarország klímapolitikájának – a napenergia részesedésének növelése mellett – a nukleáris erőműkapacitás hosszú távú fenntartása. A miniszter emlékeztetett arra is, hogy jelenleg az áramigény harmadát importból – jellemzően a környező országok fosszilis erőműveiből származó villamos energia vásárlásával – fedezi Magyarország. A klímavédelmi célok elérése mellett tehát az importfüggőség mérséklése szempontjából is kulcsfontosságú a Paks II. beruházás, külföldi erőművekre nem lehet alapozni hazánk ellátásbiztonságát.

A Paks II. projekt fővállalkozója az ASZE Mérnöki Vállalat, amely a Roszatom mérnöki divíziójához tartozik. Alekszandr Hazin, az ASZE Mérnöki Vállalat Rt. alelnöke, a Paks II. Atomerőmű építési projektigazgatója hangsúlyozta, hogy a felvonulási épületek létesítésével fontos mérföldkövéhez érkezett az orosz-magyar kormányközi megállapodás alapján megvalósuló Paks II. projekt. Ezekkel a munkálatokkal megkezdődnek az előkészületek a Pakson megépülő két új blokk létesítéséhez, a telephelyen mától folyamatos lesz a munkavégzés. A tender nyomán megbízható magyar partnerre tettünk szert a KÉSZ Csoport által. Ezek a blokkok a világ egyik legkorszerűbb és legbiztonságosabb technológiáját képviselik, a 3+ generációs erőművek közé tartoznak. Az új egységek biztonságosan működnek majd ellátva Magyarországot szén-dioxid kibocsátásától mentes, tiszta és olcsó villamos energiával a legalább 60 éves garantált üzemidő, illetve a lehetséges üzemidő-hosszabbítás során – hangsúlyozta Alekszandr Hazin.

Lenkei István, a Paks II. Zrt. vezérigazgatója elmondta: A társaság megrendelőként abban érdekelt, hogy kiváló minőségben valósuljanak meg a Paks II. projekt kivitelezési munkálatai. Ennek érdekében a Paks II. Zrt. szorosan együttműködik a fővállalkozó ASZE Mérnöki Vállalat Rt.-vel. A felvonulási terület létesítményeinek kivitelezésével párhuzamosan zajlik a két új paksi blokk létesítési engedélyéhez szükséges, mintegy 300 ezer oldalas műszaki tervdokumentáció összeállítása, amely azt hivatott igazolni, hogy az új blokkok tervei maximálisan megfelelnek a legszigorúbb nemzetközi, magyar, illetve európai biztonsági előírásoknak.

Sáray Zoltán, a kivitelezést végző KÉSZ Építő és Szerelő Zrt. vezérigazgatója elmondta: Az orosz fővállalkozó által a Paks II. Atomerőmű felvonulási létesítményeire a legjobb ajánlatot adta a társaság, így fontos megbízást kapott. A sikerhez hozzájárult a vállalat eddigi számos nemzetközi referenciája mellett az, hogy saját erőforrásaira tud támaszkodni. Mindezek garantálják, hogy Magyarország egyik legnagyobb építőipari cégcsoportjaként a KÉSZ Csoport az eddigiekhez hasonlóan, határidőre és a legmagasabb szakmai színvonalon adja át a felvonulási épületeket. A vállalat, amely hirdeti, hogy a tudásra épít, érdekelt a Paks II. Atomerőmű építési-szerelési munkálataiban való részvételben is.

A bejárás résztvevői megtekintették az építési területet és a már korábban elkészült 22/11 kV-os transzformátorállomást, amelyet a megrendelő Paks II. Zrt. biztosított az orosz fővállalkozó számára, amely az építési munkálatokhoz szükséges villamosenergia-ellátást garantálja, írják közleményükben.