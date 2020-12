Minden korosztály számára élhető falu Alsónyék

Hangulatos, nyugodt település Alsónyék, a Sárköz egyik legkisebb faluja. A régi épületek, csűrök, nagy hátsó udvarok mind arról árulkodnak, valamikor aktív mezőgazdasági munka folyhatott itt. A Bátaszéktől csupán két kilométerre fekvő településen ma zömében azok laknak, akik a közeli városokba járnak be dolgozni.

A település polgármestere Molnár István, akit közel egy évvel ezelőtt bízott meg a faluközösség többsége, hogy igazgassa Alsónyéket. Mivel kis faluról van szó – 739-en lakják jelenleg –, az önkormányzati munkát a bátaszéki hivatallal közösen végzik.

– Vannak idős emberek a faluban, de szerencsére jó arányban vannak fiatal családosok is. Iskolánk ugyan helyben nincs, de van óvodánk, mely minden évben maximális gyermeklétszámmal rendelkezik – mondta Molnár István polgármester. A helyiek közül sokan járnak dolgozni a szomszédos Bátaszékre, Szekszárdra vagy Bajára. Helyben kisebb vállalkozók vannak, akik néhány embernek adnak munkát. – Visszatérve az idősebb korosztályhoz, a többségüknek vannak helyben hozzátartozóik, így nincsenek egyedül, aki meg magára maradt, arra figyelünk. A kis falu előnye, hogy mindenki mindenkit ismer. Többször előfordult már, hogy felhívtak telefonon azzal, ki az, akinek segítség kellene. Nyolc főnek szociálisan támogatott ebéd jár, közülük háromnak szállítják az ételt házhoz – tette hozzá a polgármester.

Molnár István elmondta, száz köbméter tűzifára pályáztak az idén, és pár napja kapták a hírt, hogy 72 köbméter fát nyertek el, ami pont elég lesz a 36 jelentkező rászorulónak, így két köbméternyi tűzifa jut családonként. Az első köbmétert még decemberben, a másodikat pedig januárban szállítják a rászorulóknak. Egyszeri segélyeket, egyetemi ösztöndíjat valamint gyógyszertámogatást is adnak, de a keret, sajnos, nagyon szűkös.

Az önkormányzat bevétele kevés, csupán az iparűzési adóra számíthat a falu, illetve a pályázati lehetőségekre. Az iparűzési adóból harmincmillió forint jön össze idén. Rosszul kezdték az első önkormányzati évet, mondta a polgármester, hiszen az előző ciklusról megmaradt tartozásokat is ki kellett egyenlíteni. Több változást is bevezetett a falu új vezetése, például a polgármester nem főállású lett, és a képviselők is lemondtak a fizetésükről. Ezzel több millió forintot takarítanak meg évente.

A bevételből vettek kétmillió forintért egy házat az óvoda mellett, azzal a céllal, hogy ha sikerül pályázniuk rá, akkor egy bölcsődét építenek majd oda. A Magyar Falu pályázaton sikerült nyerni egy kis buszt, mellyel a helyiek ügyeit tudják intézni, illetve egy játszóteret is sikerült kialakítani a kapott pénzből. A meglévő, lepusztult helyére egy modern, jól felszerelt új került. Terveik között szerepel a település csapadékvíz-elvezetése, illetve a szennyvízcsatorna kiépítése, majd ezt követően az utak felújítása.

Ezekhez szintén sikeres pályázattal remélnek fedezetet. Jó hír, hogy 2023-ra a tervek szerint megépül a kerékpárút folytatása Pörbölyig.

A településnek van boltja, orvosi rendelője, egy szépen elkészített, éjszakára kivilágított kerékpárútja. Jelenleg öt közmunkás segít a hétköznapokban, de szeretnék elérni, hogy a falugondnoki állás is be legyen töltve.

Sajnos Alsónyéken is megjelent a Covid, szerencsére egyelőre nem okozott tragédiát. Az önkormányzat mindent elkövet, hogy így is maradjon, ezért naponta fertőtlenítik a buszmegállókat, óvodát, orvosi rendelőt, közterületeket, mondta a polgármester.

Fiatal gazdálkodó nagy tervekkel

Mirk Fanni néhai édesapjától vette át a családi gazdaságot, amely tizenkét hektár szántóból, mangalicák tartásából és tenyésztéséből, valamint tizennégy hektárnyi szőlőültetvényből áll. A fiatal gazdálkodó szőlész-borász mérnökként szerezte meg a diplomáját, és nagyon bízik benne, hogy pár éven belül saját borászatának az alapjait is le tudja tenni.

Egyelőre a szőlőtermést a szekszárdi borvidék nagyobb feldolgozói vásárolják meg tőle. Édesapja sok mindent megteremtett, így azt csak folytatnia kell. Van egy régi istállójuk, annak egyik felébe egy kisebb borozót, a másik felében pedig vendéglátásra alkalmas helyiséget szeretnének kialakítani. A gazdálkodásban édesanyjára is számíthat, aki a gazdaság könyvelését végzi, illetve az egyik báty­jára.

Addig is, míg elkészül a saját borfeldolgozója, évről évre mindig készít több szőlőfajtából is bort, a család örömére. Hamarosan kezdődik a szőlőmetszés a birtokon, most az a következő feladat, mondta a fiatal gazdálkodó.

Diós ültetvény Nyék határában

Sánta István családi gazdálkodónak két gyermeke – fia és lánya – segít a mindennapokban. A család immár tizennyolc éve foglalkozik dióval – ökogazdálkodóként –, huszonegy hektár saját ültetvénnyel rendelkeznek, illetve ehhez még újabb tizenöt hektár dióst bérelnek Alsónyék határában. Hektáronként százhúsz fáról kell leszedni a termést, ami nem kis munka.

Sánta István elmondta, az idei az első év, amikor nemcsak a későn jött tavaszi faggyal, az aszállyal, de még a dióburok-fúróléggyel is meg kellett küzdeniük. Sajnos a károsító rovar nagy gondot okozott, és a közel hetvenszázalékos terméskiesés is ennek köszönhető. A család az ökogazdálkodás ellenére a megengedett készítményekkel rendszeresen kezeli az ültetvényt. Mint mondták, ezt nem is lehetne másként csinálni egy ültetvényen, csak fegyelmezetten védekezve.

Az elmúlt évek alatt kialakult a felvásárlóik köre is, egy osztrák–magyar vállalat vásárolja fel zömében a termést, amelynek leszedését részben kézzel, részben rázógépekkel oldják meg.

Bajáról a szerelem hozta ide

Kovács Emma közel harminc éve, 1991-ben indult el Bajáról az ismeretlenbe, Alsónyékre. A még mindig fiatalos, közel hatvanéves asszonyt akkor a szerelem hozta ebbe a faluba.

– Szüleimtől útravalónak három szót kaptam: szeretet, becsületesség és alázat. A mai napig ezt vallva élek az alsónyéki közösségben – mondta, amikor a településhez való kötődéséről kérdeztük a vendéglátó egységben dolgozó vállalkozót.

– Megismertem a falu hagyományait, a sárközi értékeket hordozó szokásokat. A település jellemzője a zárt közösség és a nagy identitástudat, de a vendégszeretetük határtalan. Részt veszek a falu kulturális életében, támogatom a helyi tánccsoport működését, hogy még sokáig tudják a sárköziek kulturális önazonosságát ápolni. Kisvállalkozásom úgy működik, hogy a kollégákkal egymást támogatva, tisztelve, a felmerülő problémákat együtt megoldva haladunk előre. Kitartóan, elszántan, nem félve az újtól és a sok munkától, szeretve az alsónyéki életérzést szívesen élek ebben a kis faluban.

