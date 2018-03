Lakást újítanak fel, színpadot építenek Mórágyon

Értékelték a 2017-es évet és meghatározták az idei feladatokat a képviselő-testület tagjai legutóbbi ülésükön. Glöckner Henrik polgármester elmondta, az idei költségvetés összegét tekintve a keret nagyságrendileg nem változik a korábbiakhoz képest. Ennek megfelelően próbálták meg felállítani az elvégzendő feladatok fontossági sorrendjét. Mint mondta, ez még változhat az év folyamán, amennyiben új helyzetek adódnak, új pályázati lehetőségek nyílnak meg.

Az egyik legfontosabb feladat a két önkormányzati bérlakás felújítása, amelyből idén várhatóan csak az egyik, az Alkotmány utcai ingatlan rekonstrukciójára lesz fedezetük. A teljes körű helyreállítást követően elsősorban pedagógusoknak szeretnék majd felajánlani a bérleményt szolgálati lakásként, és ha erre nem lesz igény, megnyitják a lehetőséget más pályázók előtt. A másik fontos feladat a szabadtéri színpad megépítése az egykori kőbányánál, amelyhez már megkapták az elsőfokú építési engedélyt. Szeretnék, ha még idén megvalósulhatna ez a beruházás, amelynek költségeit részben önerőből, részben pedig LEADER pályázati forrásból fedeznék. Idén sor kerülhet az Alsónánai utca, vagy ahogyan a helybeliek ismerik, Kisköz rendbetételére. Bár a tavaly e célra beadott pályázatuk első körben nem járt sikerrel, egy későbbi kormánydöntés alapján mégis támogatást kapnak. Ebből és a hozzátett önerőből az út burkolata, a járda újulhat meg, valamint megoldják a vízelvezetést. Egy nyertes pályázatnak köszönhetően valósíthatják meg a Szabadság utcában a járda legkritikusabb szakaszának, valamint egy vízátereszének javítását. További igen rossz állapotban levő részek helyreállítását is tervezik önerőből. Kismórágyon szeretnének járdát építeni az egyik utca és a buszmegálló között. Várhatóan még ebben az évben két plusz lámpaoszlopot helyeznek ki a Kossuth utca egyik szakaszán, ahol nem elég a jelenlegi közvilágítás.

Az önkormányzat arról is döntött, hogy új helyiséget biztosítanak a Mórágyi Német Nemzetiségi Néptáncegyüttesnek, amely „kinőtte” a jelenlegit. A kultúrházban felújítanak egy termet, amelyet már így bocsájtanak a szervezet rendelkezésére. Várhatóan nyáron már költözhetnek. Az általános iskolának is segítenének, mégpedig a tankerülettel közösen felújítanák az udvarán álló, jelenleg raktárként funkcionáló épületet. A cél, hogy annak állapota ne romoljon tovább, ne kelljen elbontani, és később másra is hasznosítani lehessen.

Glöckner Henrik beszámolója zárásaként hozzátette: remélik, ezeken a terveken csak pozitív előjellel, tehát új, a falu számára kedvező pályázati lehetőségek miatt kell majd módosítaniuk, és nem vis maior helyzet okán.