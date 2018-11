Most az oktatásról, iskolákról esett több szó a szekszárdi közgyűlésen

Ülésezett ma délelőtt a szekszárdi közgyűlés. A Sok egyéb mellett szó esett a nemzetiségi nevelés és oktatás helyzetéről is.

Létfontosságú ügy számukra a nyelv, a tradíció védelme és az oktatás, mondta a szekszárdi közgyűlésben dr. Józan-Jilling Mihály, a helyi német nemzetiségi önkormányzat elnöke. A német nemzetiségi nevelésről és oktatásról szóló beszámolóval kapcsolatban Csillagné Szánthó Polixéna, a humán bizottság elnöke tett fel két kérdést a nemzetiségi vezetőnek.

Ezek egyike a nemzetiségi képzést nyújtó intézmények külföldi kapcsolataira vonatkozott. Válaszul dr. Józan-Jilling Mihály elmondta, hogy már a kora kilencvenes években is sokat kellett dolgozniuk azért, hogy felkeltsék a német nyelvterületen lévő iskolák vezetőinek érdeklődését. A Babits iskola egy rodenbachi iskolával, a Szent József Iskolaközpont bautzeni kapcsolattal rendelkezik, a Wunderland óvodában és a Dienes iskolában pedig a Német Vöröskereszt révén fiatal önkéntesek segítik a nevelők munkáját.

A másik kérdés a beiskolázásra, illetve a jelentkezők számának változékonyságára vonatkozott. Kiderült, hogy a Dienes iskola két tannyelvű képzésével kapcsolatban vita volt a nemzetiségi önkormányzat és a tankerület között. Egészen pontosan a beiskolázási körzethatárt illetően szerette volna a nemzetiségi önkormányzat, ha a tankerület és a kormányhivatal velük is egyeztet. Végül bírósági határozat döntött arról, hogy a szekszárdi gyerekek mellett medinai, sióagárdi és szálkai gyerekeket is fel lehet venni a két tannyelvű osztályba. A szekszárdi német nemzetiségi önkormányzat törvény módosítást is kezdeményezett, azt szeretnék, ha a nemzetiségi önkormányzatok nem maradnának ki az ilyen jellegű egyeztetésekből.

A képviselők döntöttek arról is, hogy a közgyűlés hozzájárul a város és a Szekszárdi Tankerületi Központ, mint az intézmények működtetője közötti vagyonkezelési szerződésének módosításához. Két iskolában, a Dienesben és a Bakában ugyanis átadták a felújított vizesblokkokat, így a város vagyona tulajdonképpen növekedett, mivel az önkormányzat az épületek tulajdonosa.

Szülői kezdeményezés A közgyűlés három ellenzéki képviselő tartózkozkodása mellett fogadta el az önkormányzat és a tankerület közötti szerződés módosítására vonatkozó előterjesztést. Rácz Zoltán MSZP-s képviselő úgy fogalmazott a szavazás előtt, hogy nem értenek egyet az egész rendszerrel. Ács Rezső polgármester szerint azonban példaértékű összefogásról van szó. Emlékeztetett, szülői kezdeményezésre gyűjtöttek pénzt mindkét intézményben a mosdók felújítására. Arról is beszélt, hogy ezen túl a Babits és a Garay iskolában is indult korszerűsítés. A Babitsban tornacsarnok is épül majd, és a Dienes iskolában is várható energetikai fejlesztés. A polgármester azt mondta, hálásak mindenkinek, aki tette a dolgát. Az önkormányzatnak az a célja, hogy minden Szekszárdon tanuló iskolás a legkorszerűbb körülmények között tanulhasson. A két iskola vizesblokkjainak felújítása körülbelül ezeregyszáz gyerek és a kétszáz pedagógus hétköznapjait teszi kényelmesebbé.

