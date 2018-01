Nagy műfüves pálya épült a tömeg- és versenysportért

Az elmúlt évek legjelentősebb sportberuházása valósult meg Tamásiban, ahol elkészült a megye harmadik nagyméretű műfüves pályája.

Tolna megyében először Szekszárdon, 2009 őszén az Országos Labdarúgópálya Létesítési Program (OLLÉ) keretében egy nemzetközi és két kisebb műfüves labdarúgópálya készült el bruttó 230 millió forintért. Pakson 2009 telén két új műfüves pályát adtak át. Az UEFA előírásainak megfelelő százszor hatvannégy, valamint a negyvenszer húszméteres pálya 114 millió forintból valósult meg az önkormányzat támogatásával.

A Tamási 2009 FC is pályázatot nyújtott be a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) által kiírt látványcsapatsportok társasági adóból (tao) történő sportfejlesztési támogatására, és első körben 2016-ban kialakítottak egy nagy gyepszőnyeges és egy kis műfüves pályát a sporttelepen. A második körben pedig egy nagy műfüves pálya építése volt a cél. A most elkészült beruházás értéke nettó 116,5 millió forint, az összeg egy része tao-s forrás, másik pedig az önkormányzat által biztosított önrész. A kivitelezést a város önkormányzati cége, az Építő és Városüzemeltető Kft. (ÉVÜ) végezte.

– Cégünk teljes kapacitással augusztus végén vonult fel a munkaterületre – mondta Miklós Károly, az ÉVÜ Kft. ügyvezetője. – Negyven centiméteres pályaszerkezet épült, a geodéziai viszonyok miatt nagy mennyiségű földfeltöltésre és egy támfal építésére is szükség volt. Fagyálló és kiegyenlítő szűrőréteg készült zúzott kőből. Az egyenletes vízeloszlás és csapadékvíz-elvezetés érdekében dréncsövezve lett a pálya. Labdafogóháló, felszerelési tárgyak a műszaki leírásban foglaltak alapján készült el. Ami különleges, hogy mászható, 18 méteres pályavilágító berendezés teszi lehetővé, hogy akár este is használni lehessen az építményt.

A megye északi területén egyáltalán nincs műfüves, legközelebb negyven kilométerre Siófokon van ilyen létesítmény.

– Hat utánpótláscsapatban mintegy 150 gyerek és két felnőtt, megye egyben és háromban szereplő együttesünk használhatja a 63×100 méteres játékteret – közölte Filótás Attila, a Tamási 2009 FC technikai vezetője. – Télen évekig teremben készültünk a tavaszi szezonra, ezért bérleti díjat fizettünk, a pálya anyagi terhet vesz le a klub válláról. Tervezzük, hogy a létesítményt piaci alapon meghatározott áron lehet majd bérelni, így lehetőségük lesz iskoláknak is használni, vagy akár kispályás bajnokságokat rendezni rajta. Hitelesíteni szeretnénk, akár megye egyes bajnoki mérkőzéseket is játszhatunk rajta. A centerpályánk másfél éve készült el, a műfüves megépítésével tudjuk kímélni, karbantartani. Tavasszal lesz az ünnepélyes átadó: egy komoly utánpótlástornával és egy nézőcsalogató felnőtt gárda meghívásával szeretnénk emlékezetessé tenni a napot.

Az MLSZ pályaépítési programja 2014-ben indult, a projekt sikeresnek mondható, hiszen már több kézzelfogható eredménye van, és egyre több település jelzi igényét a programba való bekapcsolódásra. A pálya nem csak labdarúgásra alkalmas, több funkciót is be tud tölteni, például szabadidős sportok űzése is lehetséges rajta.

