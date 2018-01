Pike 1976 óta nyomja a bulit

A hetvenes években, az elsők között kezdte a diszkózást a tolnai Csuka Ferenc (Pike), s máig szolgáltatja a zenét bulikban, partikon, újabban lakodalmakban is.

A hetvenes évek elején indult Magyarországon a diszkó korszak. A tolnai Csuka Ferenc, akiben a zeneszeretet párosult az elektronika iránti érdeklődéssel, jókor volt jó helyen. Teljesen megérdemelten emlegetik a nevét együtt a legismertebb Tolna megyei diszkósokéval: Palásti Lajoséval (Pala) és Kindl Gáboréval. Sokat dolgozott együtt velük és a nemrég elhunyt Kovács Krisztiánnal (Kókusz), de – ahogy mindazok, akik akarnak valamit az élettől – alapvetően a maga útját járta. Ami nem volt könnyű. Munkanélküli időszakokkal is tarkított évek, évtizedek vannak mögötte. Arra törekedett, hogy legyen főállása, és amellett diszkózzon, de ez nem mindig jött össze. A pénz meg kellett, hisz megházasodott, építkezett, gyereke született. Úgyhogy nem volt mindig olyan felhőtlenül jókedvű, mint amilyennek szombat esténként a keverőpult mögött látszott.

Pike, a DJ Csuka Ferenc 1958-ban született. A tolnai gimnáziumban érettségizett 1976-ban, majd kétéves rádió- és tévéműszerész képzésen vett részt Szekszárdon. Már 1976-tól rendszeresen diszkózik, PikeDj néven. A videodiszkózást 2011-ben kezdte. Jelenleg Gerjenbe jár havonta egyszer, és Tolnán működteti a Lemezlovardát.

A hatvanadik évében jár Csuka Ferenc, és már 45 évvel ezelőtt elkezdte gyűjtögetni az akkor menő slágereket az orsós magnójára. Sokol rádióról mikrofonnal és más magnókról átmásolgatva, nyilván közel sem hifi minőségben. Akkoriban még valós idejű másolások történtek, nem úgy, mint manapság, amikor egy mozdulattal áthúzható a cucc az egyik eszközről a másikra. A hetvenes-nyolcvanas években egy húszperces zenei anyag kopírozása húsz percig tartott. S ha valaki másoknak is készített szalagokat, később kazettákat az aktuális slágerekből, az komoly időráfordítást igényelt.

A tolnai gimnáziumba 1972–től 1976-ig járt Csuka Ferenc. Onnan a szekszárdi 505-ös szakképző iskola akkor induló, kétéves, rádió- és tévéműszerész szakára jelentkezett. Gyakorlati képzést a Gelkánál kapott (Gépipari Elektromos Karbantartó Vállalat). Ott ismerkedett meg az ügyfélszolgálaton dolgozó Kindl Gáborral. Összeadták, amijük volt – magnók, szalagok –, kölcsön kérték, ami még kellett – két hangfal és egy csöves erősítő –, és 1976 őszén elkezdtek diszkózni a kisfalvak művelődési házaiban. (Jogsijuk még nem volt, szüleik fuvarozták őket.) Hamarosan nagyobb településeken, Hőgyészen és Szekszárdon is befutottak. Tolnán akkor még Imre László (Tuti) volt az első számú lemezlovas, de amikor behívták katonának, Csuka Ferenc (Pike) helyettesítette.

Kapcsolatba léptek helyi és fővárosi zenekarokkal, mindenekelőtt a Pereszlényi Zoltán nevével fémjelzett szekszárdi Derby Együttessel. Együtt buliztak, úgy, hogy a zeneszünetekben a diszkósoké volt a terep. A szárnypróbálgató Eddát elsőként egy bátai diszkóba hívták meg, az Omega egyik szekszárdi koncertjén Pike konferált.

A nyolcvanas évek elején, a katonai szolgálat és a házasságkötés miatt volt némi zeneszünet Csuka Ferenc életében. A szekszárdi Skálában dolgozott stúdiósként, TMK-sként, aztán a főiskolára került oktatástechnikusnak. De munkanélküli lett, s részben ezért, részben meg azért, mert nehezen viseli az ember, ha távol kell lennie attól, akit, amit szeret, visszatért a keverőpult mögé.

Pala 1991-ben nyitotta az El Palacio – a mai XZYTE – diszkót. A dekorfények és a hang összerakását Pike végezte. Ott volt a bulikon, szükség esetén beszállt a zeneszolgáltatásba. Ez volt hosszú időn keresztül a megye leglátogatottabb szórakozóhelye, alkalmanként hét–nyolcszáz vendéggel. S amikor kitört a retró láz, olyan „tegnapi sztárok” is ellátogattak Domboriba, mint Zoltán Erika, Csepregi Éva, Delhusa Gjon vagy Szűcs Judit.

Önállóan is diszkózik 1993-tól mindmáig Csuka Ferenc, havonta egyszer Gerjenben. Emellett Tolnán évente néhány alkalommal beindítja a Lemezlovardát a kulturális központban (az egykori huszárlaktanya egykori lovardájában). Itt van jelenleg állásban, 2013 óta a kulturális központ technikusa, az épületen belüli és a szabadtéri városi nagyrendezvények fény- és hangeszközeinek működtetője. Előtte volt egy szórakoztató elektronikai eszközök javításával foglalkozó kisvállalkozása, dolgozott a Dallmayrnél, mint műszerész és a Pontexnél, mint CNC-gépkezelő. Most azt csinálhatja, amiben profi, a munkahelyén és a szabadidejében is.

A bogyiszlói kávéház DJ-je 2011–től 2014-ig volt Pike. Ott indította a videodiszkót. Ez később Gerjenben és Tolnán is népszerűvé vált. S még valami újdonság e szolgáltató szakmában: a DJ-s lakodalom. Hol zenekarral együtt, hol anélkül, évente 8–10 alkalommal hívják meg a temérdek zenei anyaggal rendelkező Csuka Ferencet az ifjú párok. Hangsúlyozza, hogy ő sohasem ajánlkozik, mert nem egy nyomulós alkat. Csak megbízható, pontos és nem okoz csalódást.