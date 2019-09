Sikeres pályázatok biztosítják az önépítkezést

Vaskos dossziét alkotnának azok a pályázati dokumentumok, melyeket Kelemen Ferenc rendezget hivatali íróasztalán. Izmény polgármestere azt vallja, hogy kis lépésekkel lehet egyről a kettőre jutni. A kis lépések összeadódnak, és összkomfortos települést eredményeznek.

Megállni azonban nem lehet, hiszen javításokra, minőségi cserékre, új beruházásokra mindig szükség van.

– Minden pályázati lehetőséget igyekszünk megragadni – folytatta a polgármester. – Az elmúlt két évet tekintve hadd soroljak fel néhány eredményt. Sikerült a temető felé vezető utat leaszfaltoznunk, magában a temetőben pedig köves utat alakítottunk ki. Ezek a munkák azért fontosak, mert ezt a helyszínt sokan és sokszor látogatják. A Dózsa utcát három méterről négy méteresre szélesítettük, újraaszfaltoztuk, ipszilonfordulóval láttuk el. Ugyancsak aszfaltoztuk a Kossuth utcát, melynek végén egy fordulót is kialakítottunk. Örülünk az orvosi rendelő létrehozásának, valamint az óvoda húszmillió forintba kerülő, részleges megújításának. Szerencsére van remény a folytatásra pályázat révén. Ha sikerül nyernünk, abban az esetben a hátsó falat, a csoportszobát, az altatószobát, az öltözőt és a padlózatot egyaránt rendbe tesszük. Új játékokra is pályáztunk. Az óvodát szeretnénk mindenképpen megtartani, és igyekszünk városi jellegű színvonalat biztosítani. Sportöltözőnket ugyancsak pályázat révén újítottuk fel. Az épület tetejére 17 kW teljesítményű napelemrendszert telepítettünk. Hideg időben a fűtést árammal, tizenhárom villanykályha működtetésével oldjuk meg. Így lehetőség lesz a téli sportok űzésére is. A fiatal korosztályt pingpong és asztali foci is várja, a szabad­időt kulturált körülmények között lehet eltölteni. A hatszor húsz méteres alapterületű épületnek a teljes szigeteléssel ellátott tetőtere is be van építve.

– A közösségi házra is nyertünk négymillió forintot – mondta Kelemen Ferenc. – Ezt az összeget késő ősszel vagy jövő tavasszal felújításra használjuk fel. Húszmillió forint pályázati pénzt nyert a katolikus egyház, ebből 15 millió forint a felújításra, 5 millió forint berendezések vásárlására fordítható. Terveink között szerepel a focipályára vezető út aszfaltozása, a ravatalozó rendbehozatala, a hivatal re­noválása, tetőterének beépítése, járdafelújítás. S ha minden összejön, a közeljövőben árokásó géppel, továbbá új falubusszal is gyarapodhatunk.

Ismét a település központjában várja a pácienseket az orvosi rendelő

A község központjában a legutóbbi időkig egy régi tűzoltószertár emelkedett. Tavaly óta helyén egy új és korszerű orvosi rendelő található.

– Régen is itt a közelben volt az egykori rendelő – mondta Kelemen Ferenc. – De az nem felelt meg a célnak és a megnövekedett igényeknek. Az új helyszín, az iskola szolgálati lakásában, a falu szélén, a dombtetőn még kevésbé bizonyult megfelelőnek. Sok idős ember panaszkodott joggal, hogy nehéz eljutni a rendelésre. Kerestük a lehetőséget, hogy visszavigyük az épületet a központba. Ez egy pályázatnak köszönhetően nemrég meg is történt.

Sőt, az intézmény ad otthont a védőnői, valamint a fogorvosi rendelőnek is. Utóbbi azonban még nem üzemel, mivel a megítélt 55 millió forint támogatásból már nem jutott pénz az ezen területen használatos eszközök beszerzésre. Így minden hónap első hétfőjén egészségügyi tanácsadás zajlik a helyiségben. Az orvos heti két, a védőnő heti egy alkalommal rendel.

Falunapok, felvonulás ugyanazon a napon van

A Szüreti Felvonulás tíz év kihagyás után 2009-től ad újabb színt a település kulturális életéhez. A rendezvényt 2013 óta pár hét elteltével a Falunapok követték. Tavaly óta a két esemény időben egymáshoz rendelve zajlik. Így volt ez idén, augusztus 31-én is. A felvonulás kora délután indult, késő délután pedig különböző együttesek szórakoztatták a közönséget, köszönhetően az Együtt Izményért Egyesület és az önkormányzat közös szervezésének.

Aranylábúak nagy meccse

A Falunap külön érdekességét jelentette a határon túli vendégek érkezése. Csíkcsicsó a focicsapatát is elküldte Izménybe. Ez az erdélyi testvértelepülés egyebek mellett arról nevezetes, hogy Tamási Áron Ábel trilógiája szerint itt született a regény főhőse. A rangadó a labdarúgópályán zajlott le, a helyiek és a vendégek valóban beleadtak apait-anyait, ezt jelzi a szoros végeredmény, az 5:4 is a csíkcsicsói csapat javára. A végén kimaradt a döntetlen esélyét megcsillantó, ordító gólhelyzet… Az erdélyi csapatnak a két polgármester, Kelemen Ferenc és Péter Lukács egyaránt gratulált.

Önálló étkezőben ebédelnek az óvodások

Fáradhatatlan nebulók birodalma az izményi óvoda udvara, a különböző játékokat használó gyermekek szemmel látható nagyon jól érzik magukat, félénkségnek, visszahúzódásnak nyoma sincs.

– A légkör nyugalmas és családias – adott jellemzést Takács Veronika tagintézmény-vezető. – Azt is érdemes megemlíteni, hogy a környezet nagyon szép. Jelenleg tizenhárom kis óvodásunk van, valamennyien egy vegyes csoportot alkotnak. Ebben a nevelési évben heten érkeztek, tavalyról hatan maradtak itt. Hozzátette, hogy tavaly sikeres pályázat révén sikerült felújítani, korszerűsíteni az épület helyiségeit. Külön étkező is van, étel ide Aparhantról érkezik.

A bútorok és a játékok zömét tekintve nem ártana minőségi csere. Ez a jogos óhaj, úgy tűnik, hamarosan beteljesül. Kelemen Ferenc több olyan pályázatot is felsorolt, melyek révén – kedvező döntés esetén – a korábban elkezdett óvodai fejlesztés magas szinten folytatódik tovább. Nemhogy új bútorok és játékok beszerzése, de például napelemek tetőre erősítése és focipálya kialakítása is szerepel a tervek között.