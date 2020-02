Sok végzősnek már van nyelvvizsgája

Már csak néhány nap van hátra a felsőoktatásba való jelentkezési határidő végéig. A felvételizők legfeljebb hat helyet jelölhetnek meg – ebből hármat ingyenesen – február 15-ig. A megyei gimnáziumok végzősei már gőzerővel készülnek a megmérettetésre.

A bátaszéki II. Géza Gimnáziumban idén egy osztály, huszonhét diák készül az érettségire, illetve a továbbtanulásra, mondta Neidhardtné Gyarmati Erzsébet igazgatóhelyettes. Húszan tervezik, hogy tovább tanulnak felsőfokú intézményben, illetve vannak, akik szakmát szeretnének előbb szerezni. Az iskola sokat segített abban, hogy a diákok időben nyelvvizsgát szerezzenek, a huszonhét végzősből tizennyolcnak összesen húsz középfokú és egy felsőfokú nyelvvizsgája van. A többségük emelt szintű érettségivel szerezte meg a tanúsítványt.

A Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium azon végzősei közül, akik valamilyen felsőoktatási intézménybe jelentkeznek, jellemzően, egy-két kivételtől eltekintve, mindenkit felvesznek. Dr. Novoth­né Bán Erzsébet igazgató elmondta: a hatosztályos képzésben résztvevők nagyjából kilencven százaléka továbbtanul az érettségi után, a négyosztályos képzés esetén nagyjából harminc-negyven százalékos az arány. A nyelvvizsga esetében hasonló a helyzet: a hatosztályosok körülbelül kilencven százalékának van már nyelvvizsgája az érettségi évében, a négy­osztályosoknál lényegesen kisebb ez az arány.

A tolnai gimnáziumban a kötelező érettségifelkészítőkön kívül, plusz tanórákban, szóbeli érettségi tételeket dolgoznak ki, próbaérettségiket írnak, emelt és középszinten. Az iskola megteremti a lehetőségét annak is, hogy a diákok független, külső szervezet által lebonyolított és értékelt matematika-próbaérettségin is gyakorolhassanak. Mindemellett igen eredményesek a gimnázium saját egyéni, illetve mikrocsoportos felkészítő foglalkozásai is.

A dombóvári Illyés Gyula Gimnáziumban idén kilencvenketten fejezik be tanulmányaikat. Nyolcvan százalékuk egyetemre, főiskolára készül, a többiek szakmát vagy felsőfokú képesítést szeretnének szerezni. A végzősök hatvan százalékának már nyelvvizsgája is van.

Az informatikai, idegenforgalmi és a műszaki szakirány a legnépszerűbb, de sokan jelentkeznek valamilyen pedagógusképzésre, illetve orvosi, jogi és közgazdász szakokra – tájékoztatott dr. Szenyéri Zoltán, az Illyés Gyula Gimnázium igazgatója.

– Idén, az összesen négy tizenkettedikes osztályunkból kilencvenhárom diák érettségizik – adott tájékoztatást Rajos Judit, a szekszárdi Garay János Gimnázium igazgatóhelyettese. – Közülük legtöbben, kilencven százalék fölötti arányban a felsőoktatásban szeretnének továbbtanulni. Az iskolánk kiemelt hangsúlyt helyez a tehetséggondozásra. Ennek eredménye szépen tükröződik a folyamatosan kiemelkedő, idén 4,36 százalékos iskolai tanulmányi átlagban, a nyelvvizsgák magas számában – száznegyvennégy, ebből tizennyolc felsőfokú –, a kiváló, jó részt emelt szintű érettségi eredményekben, valamint a sikeres felsőoktatási továbbtanulási mutatókban. Diákjaik zöme államilag finanszírozott képzésekre kerül be – tette hozzá az igazgatóhelyettes.

Borítóképünkön: Angolóra a dombóvári Illyés Gyula Gimnázium 12. A osztályában