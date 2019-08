Tanácskozással kezdődött a bonyhádi tarka hétvége

Elkezdődött a XIX. Tarka Marhafesztivál Bonyhádon. Hagyományosan agrárfórum nyitotta a rendezvényt, holnap pedig már a gasztronómiai és kulturális programoké lesz a főszerep.

A Magyartarka Tenyésztők Egyesületének országos agrárfórumával, az Állategészségügyi és Állattenyésztési Tanácskozással kezdődött pénteken Bonyhád legnagyobb rendezvénye, a Tarka Marhafesztivál. A hagyományos szakmai program résztvevőit Filóné Ferencz Ibolya polgármester köszöntötte, majd dr. Juhász Anikó, az Agrárminisztérium agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkára tartott előadást „Az állattenyésztés helye és jövője a hazai agrárpolitikában” címmel. Ennek kapcsán dr. Füller Imre, a Magyartarka Tenyésztők Egyesületének ügyvezető igazgatója, a tanácskozás levezető elnöke elmondta, hogy a jövőre várható változásokról volt szó. Mint mondta, a helyettes államtitkár azt hangsúlyozta, hogy küzdenek azon támogatási formák megtartásáért, amelyeket az Európai Unióban ki akarnak vezetni.

A folytatásban dr. Tasi Julianna, a Szent István Egyetem Mezőgazdasági- és Környezettudományi Kar egyetemi docense beszélt a szakszerű legelő- rétgazdálkodásról. Őt két állatorvos, dr. Gyulay Gyula és dr. Volman László követte. Előadásuk témája a szarvasmarha-állományok állategészségügyi menedzselése volt, kiemelve a szaporodásbiológiát és az embrióátültetést.

A tanácskozás után a Szabadság téren feltálalták a sült ökröt, délutántól pedig színpadi műsorok gondoskodtak a szórakozásról. A nap legjobban várt eseménye az Edda Művek koncertje volt. Filóné Ferencz Ibolya elmondta, hogy sok vendéget várnak ezekben a napokban a településre, hiszen ezúttal is rendkívül színes gasztro és kulturális programkínálat jellemzi a rendezvényt. Fontos emellett, hogy a Magyartarka Tenyésztők Egyesülete ugyan bonyhádi, de tagjai a városon és a megyén kívül, sőt az országhatáron túl is vannak, hiszen erdélyi gazdákat is köztük tudhatnak. Két testvértelepülésről is fogadnak delegációt. A németországi Wernauval harminc, az erdélyi Borszékkel öt éves kapcsolatát erősíti ma meg Bonyhád.