Több halat eszünk, a ponty is népszerű

A legfrissebb adatok szerint húsz százalékkal nőtt az elmúlt évben a halfogyasztás hazánkban. A megyei halastavak tulajdonosai, kereskedők azt mondták, nem érzik még a változást, de tény, Szekszárdon és Tolnán az országos átlagnál jóval több hal fogyott az elmúlt években.

Az egy főre jutó halfogyasztás hazánkban elérte a 6,73 kilogrammot 2018-ban, ami közel egykilós növekedést jelent az azt megelőző két évhez képest. Az agrártárcának az a célja, hogy ez a mennyiség 2023-ra egy kilogrammal tovább növekedjen.

A megye legnagyobb haltermelője és -kereskedője is egyben Czikk László, aki a hazai piac tíz százalékát fedi le és több száz üzleti partnerrel dolgozik nap mint nap.

– Több mint száz horgászegyesületet, számtalan viszonteladót, üzleteket, halászcsárdákat és a saját üzleteinket szolgáljuk ki, illetve a román és a lengyel piacra is szállítunk, elsősorban pontyot – mondta Czikk László, aki a saját halastavaiban nevelkedett uszonyosok mellett más haltermelőktől is vásárol alapanyagot.

Európában nagy vetélytárs­nak számítanak a cseh és a lengyel haltermelők, ami az édesvízi halakat illeti. Igaz, tette hozzá, a csehek és a lengyelek nagy halfogyasztók is. Jelenleg az uniós országokban harminc százalékkal több a ponty a piacon, mint amennyi elfogy belőle. Emellett a tengeri halak is népszerűek. A pontynak az a hátránya, hogy szálkás és emiatt kisebb a piaca, annak ellenére, hogy ízletesebb mint a tengeri halak, mondta a varsádi termelő.

– Az emberek elkényelmesedtek, nem vacakolnak az irdalással, inkább vesznek szálka nélküli halakat, mondta Czikk László. Pedig nagyon sok olyan tengeri hal van az üzletekben, melyeket nem a tengerből fogtak ki, hanem tenyésztavakból, ahol olyan tápokkal etetik őket, melyek növekedésfokozó hormonokat is tartalmaznak.

Egyre népszerűbb itthon is a lazac, de igazi alaszkaihoz ritkán és nagyon drágán jut csak a hazai fogyasztó, az akvakultúrákban tenyésztett lazac íze nem is hasonlít a tengeri fajtákéhoz.

Tolna megyében a halfogyasztás jóval magasabb az országos átlagnál, Szekszárd és Tolna, Baja után az első öt hazai városban benne van. Ez nem meglepő, hiszen a Sárközben mindig is halászó népek éltek. Ősi joguk volt hozzá, hogy a kifogott halat el is fogyaszthatták. Hasonló volt a helyzet Tolna városában is.

A halfogyasztás növekedésében szerepet játszik az is, hogy a fogyasztási célú hal, halfilé, halhús áfáját 27-ről 5 százalékra mérsékelték, bevezették a Minőségi Magyar Hal védjegyet, hogy a termékkínálaton belül könnyen meg lehessen különböztetni a hazai termelésű minőségi halakat, haltermékeket.

A halfogyasztást ösztönző intézkedések mellett a horgászat is kiemelt figyelmet kap az agrártárca munkájában. A nyilvántartott horgászlétszám több mint 150 ezerrel bővült az elmúlt időszakban, és a múlt év végére elérte az 560 ezer főt.

Törvénymódosítás révén a Magyar Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ) számos állami feladat ellátását átvállalta, a közfeladatok ellátásához az biztosít forrást, hogy a halgazdálkodás fő állami bevételét jelentő díjak 2019 óta közvetlenül a MOHOSZ-hoz kerülnek.