– Az Életfa Idősek Otthonában a megyei kormányhivatal népegészségügyi főosztálya újabb vizsgálatot végzett, és ismét azt állapították meg, hogy a higiéniás viszonyok kimagaslóak, a szakemberek a jelenlegi járványügyi helyzetnek megfelelően, magas színvonalon dolgoznak – mondta Szabó Péter polgármester, aki háláját fejezte ki az intézmény dolgozóinak és orvosának, dr. Farkas Edinának. Mindez azon a sajtótájékoztatón hangzott el, amelyet nemrégiben tartott a városvezető és dr. Bodnár Imre, a Paksi Gyógyászati Központ főigazgatója.

Dr. Bodnár Imre a Paksihirnok.hu-nak kifejtette, hogy mostantól nemcsak sürgős szükség esetén lehet igénybe venni az orvosi ellátást, hanem akkor is, amikor távkonzultációval nem oldható meg a probléma. Ugyanakkor az alapellátásban továbbra is telefonon kell keresni a háziorvost, és ha úgy ítéli meg, ez nem elég, időpontra berendeli a beteget. Fontos, hogy egy órán belül négy páciensnél több ne legyen a rendelőben.

A szakellátásban is berendelheti az orvos a beteget, amennyiben a telefonos konzultáció alapján ezt indokoltnak tartja. A diagnosztikai vizsgálatok rendje ettől eltér. A laborba eddig is viszonylag egyszerűen be lehetett jutni, továbbra is egyszerre öt beteg tartózkodhat a váróban. Röntgenvizsgálatra csak időpontra érkezhetnek a páciensek, óránként négyen.

A rendelőintézetbe az eddigieknél is szigorúbb feltételekkel – testhőmérséklet-mérés, kézfertőtlenítés, járványügyi kérdőív kitöltése – lehet belépni. Kötelező a szájmaszk viselése, akinek nincs, annak az önkormányzat jóvoltából tudnak adni. Újra indulnak az ultrahangvizsgálatok, ahova csak orvos kérhet időpontot a páciensének. Előtte egyszeri negatív koronavírusteszt szükséges, illetve bizonyos vizsgálatok, beavatkozások igénybevételéhez a fül-orr gégészeten, a gasztroenterológián és a fogászaton, valamint az egynapos sebészeten is. Utóbbit várhatóan május végén indítják újra.

Szinte minden szakrendelés elindul limitált betegszámmal, a szabályok maxi­mális betartásával – hangsúlyozta dr. Bodnár Imre.

Borítóképünkön Szabó Péter (b) és dr. Bodnár Imre