Továbbra is tizenhét igazolt fertőzött van megyénkben

Pénteken is frissült a koronavirus.gov.hu kormányzati honlap, mely immáron egy hónapja mutatja meg megyei bontásban a beazonosított koronavírus-fertőzöttek számát. A ma reggeli adatok szerint pedig maradt a tizenhét igazolt vírusgazda Tolnában.

Országos szinten 88 új esettel, 2863-ra emelkedett a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 11 krónikus beteg, ezzel 323-ra emelkedett az elhunytak száma, 609-en pedig már gyógyultan távoztak a kórházból.

A szomszédos megyék közül Fejérben (296) huszonöttel (9,2 százalékos emelkedés), Somogyban (27) eggyel nőtt az igazolt vírushordozók száma, Baranyában (34) és Bács-Kiskunban (23) nincs változás csütörtökhöz képest.

Le kell azonban szögezni, hogy a csoportos megbetegedések szakaszában vagyunk, amikor közösségben, személyes érintkezés útján terjed a fertőzés. Magyarországon is már bárhol és bárkiben jelen lehet a vírus. A beazonosított koronavírus-fertőzötteknél jóval nagyobb a tényleges vírushordozók száma, akik fertőzhetnek. Ezért a védekezés most kezdődő, második szakaszában is – amikor vidéken a kijárási korlátozás helyébe új szabályok lépnek életbe – fontos az ajánlások és a szabályok betartása, az idősek és a krónikus betegek fokozott védelme.

A százezer lakosra jutó regisztrált fertőzöttek száma Tolnában továbbra is 7,8, ezzel a tizennegyedik legfertőzöttebb megye a miénk. (Csak viszonyításképpen az országos adat 29,3.)