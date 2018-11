Tudna, de nem igényli a repülést a nagy sándor

Hiába akarták többször hazavinni, nem lehet megvásárolni azt a nagy sándorpapagájt, amely az egyik szekszárdi állatkereskedésben él. Tulajdonosa ragaszkodik hozzá.

Edgár, a nagy sándorpapagáj (Psittacula Eupatria) kalandos életutat tudhat magáénak. A faj indiai-pakisztáni származású, az első család, aki magához vette, gyermekszületés miatt vált meg tőle, aztán egy csavarzárszaküzlet lett az otthona, ezek után egy újabb család fogadta be, ahol sajnálatos módon, betegség miatt megkeresték jelenlegi tulajdonosát, Csenkey Csaba állatkereskedőt. Hét-nyolc éve van nála, ragaszkodik hozzá.

A pontos életkorát nem tudja, 15-16 évesre saccolja, amely papagájok tekintetében középkorúnak számít, ugyanis átlagosan 30-40 évig élnek.

– Kedvenc szava a helló, és nagyon jól utánozza a csavarzárszaküzlet eladójának köhögését. A papagájok beszédkészsége eléggé esetleges, de például vannak, amelyek három-négy éves gyerek szintjéig eljutnak, nem hangképzés, hanem szavak használatának tekintetében, amelyekből tőmondatokat képesek alkotni – mondta lapunknak a tulajdonos, aki nem hajlandó megválni kedvencétől.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– Többen meg akarták venni, de nem eladó. Az állatkereskedésemben él, vonzza az embereket, előfordul, hogy ha odamennek hozzá, remegéses állapotba kerül. Emiatt volt is problémám, ugyanis amikor a kereskedés elé tettük ki a kalitkáját, bejelentették, hogy kínozzuk. Pedig Edgárnak, ahogy a többi papagájnak is, van egy sajátos tollruhája, ha melegen van, lazán tartja, ha hűvös van, a bőrfelületre szorítja, ősszel általában vedlik, eldobja a farkát, tokos a feje, hátába szúrja a csőrét. Ha macerálják elkezd kiabálni, vergődni, de hál’ Istennek erre nem volt még példa – mondta Csenkey Csaba, aki büszke a madarára, és féltőn vigyáz rá. Szerencsére Edgárt leginkább szeretik. Van egy házaspár, melynek tagjai minden nap mennek etetni, őket meg is ismeri, ha a férj bedugja a rácson az ujját, akkor ráül. Van egy zöldséges, aki rendszeresen eteti, és még sok vásárló, akik visznek neki répát, almát, salátát. Mint minden madár, Edgár is a gyerekeknek él. Ahol korábban nevelkedett, megszeretett egy szőke kislányt. Ha hasonlót lát, megváltozik a viselkedése, a látványra lejön a rúdról, elkezd a gyereknek magyarázni, és üti a rácsot.

Veszélyt jelent nekik a repülés

Edgár ugyan nem eladó, de állatkereskedő tulajdonosa tartásában vannak társai, akik igen. A sándorpapagájok ára 20–40 ezer forint között mozog. A jákópapagájokat 650 euró környéki áron lehet megvásárolni.

– Ezek a madarak röpképességüket nem vesztik el, ám nem igénylik, hogy röpüljenek, persze előfordul, hogy elszöknek. Édesanyámnak Csipi nevű nimfapapagája volt, amely elrepült tőle azt kiabálva, hogy röpül a Csipi. Sajnos nem tudta, hogy kell megfordulni és visszajönni.