Van, aki pincében, van, aki sátorban húzza ki a telet

Az elmúlt tíz napban hidegre fordultak az éjszakák, sőt még napközben sem volt kellemes az idő. Bár még az igazi tél nem mutatta meg magát, aki a szabadban vagy egy kalyibában töltötte az éjszakát, annak az eddigi enyhe tél is gondot okozott.

Naponta megyünk el a hajléktalanok mellett, hol egy bevásárlóközpont közelében álldogáló, hol egy padon üldögélő mellett. November 1-től téli üzemmódban fogadják és látják el a hajléktalanokat Szekszárdon. Ez azt jelenti, ha kell, akár a melegedőben is alhatnak a rászorulók. A megyében egyébként csak itt van arra lehetőség, hogy éjszakára is befogadják a fedél nélkülieket. Jelenleg a hajléktalanszálló tele van. Pakson és Dombóváron csak nappali melegedők vannak, ahol főtt ételt kapnak, tévét nézhetnek, fürödhetnek és moshatnak is a rászorulók.

Megoszlik a lakosság szimpátiája a hajléktalanokkal kapcsolatosan, mondta Szűcs László, a szekszárdi intézmény vezetője. Egy részük együttérző, de nagyon sokan ellenszenvvel tekintenek rájuk. Ez nem új jelenség, tizennyolc éve dolgozik a szállón, azóta ezt tapasztalja. A hajléktalanok száma az elmúlt években jelentősen nem változott. A tajszámuk alapján történik a nyilvántartásuk, bár mindig akad olyan, akinek semmilyen irata nincs. Ebben az esetben segítenek neki beszerezni. Míg négy éve kétszáz körül volt a szállón megjelent hajléktalanok száma, addig tavaly százötvenen vették igénybe a lehetőségeket.

A „rutinos” hajléktalanok azonban általában nem kérnek az éjszakai elhelyezésből, még mínusz tíz fok alatt is inkább alszanak egy sátorban vagy összetákolt kalyibában, minthogy a szállóra menjenek. Ettől függetlenül napközben közülük is sokan jelennek meg a melegedőben, ahol a népkonyhán meleg ebédet kapnak, tévézhetnek, fürödhetnek, moshatnak, kártyázhatnak. Körülbelül tizenöt ember lehet az, aki csak napközben veszi igénybe a segítséget, de nem alszik bent a szállón – mondta Szűcs László.

Naponta megyünk el mellettük Szekszárd belvárosában, az egyik bevásárlóközpont bejárata környékén szokott napközben tartózkodni az 56 éves László. A felületes szemlélőnek talán fel sem tűnik, hogy hajléktalan, mert munkásruhája és meleg kabátja van. Ő egy pincében húzódik meg a tél folyamán, nagyon hálás mindenért amit napközben az arra járóktól kap. Két válás után került padlóra, két éve került utcára, amikor bezárták az üzemet, ahol dolgozott. Sándor 68 éves, egy sátorban él élettársával, mint mondta, nehezen teremti meg a napi betevőre valót. Ha lehetősége van rá, akkor vasat gyűjt, ha nem, akkor újságot árul. Nem mindig sikerül annyi pénzt szereznie, hogy mindketten eleget tudjanak enni. Zsigmond 46 éves, intézetben nőtt fel, családját nem ismeri. Az életét az alkohol tette tönkre, ezt ő maga mondta. Tavasztól ősz végéig kisebb-nagyobb munkákat kapott, kertgondozást, takarítást. Ezzel az a baj, hogy tél van, és ilyenkor nem kell füvet nyírni. Nincs más lehetősége most, mint a koldulás, ha enni szeretne.

Borítóképünk illusztráció