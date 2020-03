Védik a magzatot, a csecsemőt, a kismamát a járvány idején is

Nehéz helyzetben vannak a várandós kismamák és a frissen szült anyukák is a járvány miatt. Szigorúbb körülmények között végzik munkájukat a védőnők, a gyermekorvosok. Március 18-tól nem mehetnek be a leendő édesapák a szülőszobába a szekszárdi szülészeti osztályon.

– Össze vagyok zavarodva, életem legszebb és legnagyobb eseményére készülök, első gyermekem érkezését várom, napokon, sőt órákon belül, és a férjem nem lehet ott mellettem – mondta Szászi Luca. – Ami még ennél is rosszabb, a kezelőorvosom, akihez hónapokig jártam, ő sem lesz ott, mert olyan immunhiányos betegsége van, ami a járvány miatt neki nagy kockázatot jelentene. Nem tudom, mire számíthatok, de remélem, törődnek majd úgy velem azok az orvosok, akiket eddig csak látásból ismerek. Tele vagyok szorongással, ami sem nekem, sem a babának nem hiányzik.

A járvány a védőnői szolgálat munkatársainak beosztását is módosította, de mindenki maximálisan végzi a dolgát. Ügyeleti rendszerben dolgoznak a védőnők, és ahol lehet, a személyes helyett telefonon, e-mailben, messengeren tartják a kapcsolatot. Az új kismamákat viszont személyesen kell meghallgatni, hiszen a várandós kiskönyvet – benne a vizsgálatok felsorolásával – ki kell tölteni.

Mindenre figyelnek a szolgálat munkatársai, aki belép az épületbe, az csak bejelentkezés alapján teheti, majd fertőtleníti a kezét, a védőnők pedig maszkban, köpenyben fogadják. Úgy osztották be a várandósokat, hogy azok egymással se találkozzanak. A régebbi – több hónapos – kismamáknál, ha nincs különösebb ok rá, akkor a találkozásokat is ritkítják.

Az újszülött látogatása nem marad el a védőnő részéről, de a szülő kérheti ennek a felfüggesztését is, de erről írásban (e-mailben) kell nyilatkoznia. A látogatás előtt kikérdezik az anyukát telefonon, van-e beteg a családban, volt-e külföldön valaki két héten belül, illetve vállalja-e a látogatást.

Dr. Gonda Mária szekszárdi gyermekorvos elmondta, az újszülöttekhez, amikor már haza érkezett a kicsi a családba, kimennek, megvizsgálják, a szülőket ellátják minden fontos információval. A kötelező védőoltásokat (második, harmadik és negyedik hónapban) is megkapja a kicsi, még ebben a nehéz időszakban is. A szülővel előre egyeztetik az időpontot, és úgy intézik, hogy csak ő és a csecsemő legyen akkor a váróban, így minden felesleges találkozást, fertőzési gócot kiiktatnak. Természetesen ha beteg a kicsi, vagy a család karanténban van, akkor a kötelező oltásokat is lehet halasztani. A tanácsadás is hasonlóan működik, időpontra érkeznek a gyerekek.

A doktornő megjegyezte, most, hogy az óvodások, iskolások otthon vannak, sokkal kevesebb a beteg.

A szakorvosi vizsgálatok – hat hetes korban koponya ultrahangos vizsgálat, három hónapos korban csípőficam-vizsgálat – viszont elmaradnak, pontosabban később lesznek bepótolva. A szülőknek emiatt nem kell megijedniük, hiszen már újszülöttként, a kórházban egy ortopéd szakorvos megvizsgálja a csecsemőt, és ha szükséges, kengyel használatát rendeli el. A koponya ultrahangos vizsgálatot pedig a kicsi egyéves koráig be lehet pótolni.

Mártonfai Mózer Valéria éppen akkor került be a szekszárdi szülészetre, amikor felfüggesztették az apás szülést, és az épületbe sem lehetett – azóta sem – idegennek bemenni. Eredetileg egy másik megyében tervezte a szülést, de a kicsi másként döntött.

– Hálás vagyok a szekszárdi szülészet munkatársainak, mert rendkívül együttérzően láttak el bennünket, a többi szülő nővel. Egyszerre ugyanis négyen voltunk a szülőszobán – mondta a fiatal anyuka, aki egy aranyos kislánynak adott életet. – Négy nap után jöhettünk haza, hamarosan kijött a gyermekorvos, majd a védőnő is. Sok hasznos tanácsot kaptam. Mindketten nagyon ügyeltek a járványügyi szabályokra, a gumikesztyű, a maszk használatára. A nagyszülők viszont csak ablakon keresztül láthatták az unokájukat. Mind a négyen vidékről utaztak emiatt Szekszárdra, de csak a terasz üvegablakán keresztül mutattuk meg a kicsi lányunkat – mondta az édesanya.

Nem árt az óvatosság, annak ellenére, hogy jellemzően az idősebb korosztály betegszik meg a vírustól, de van példa a fiatalok, sőt a csecsemők fertőződésére is. Angliában, Lengyelországban koronavírussal fertőzött csecsemőket is diagnosztizáltak. Több fiatal szülő is elmondta, önkéntes karantént vállaltak a járvány idejére. A családból csak egy személy szerzi be a napi szükségleti alapanyagokat, amikor ő hazaér, a ruháját azonnal lecseréli, a vásárolt holmit fertőtlenítős kendővel áttörlik. A lakást folyamatosan tisztítják, kiemelten ügyelve a higiéniára.