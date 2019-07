Veszélyes is lehet egy jó buli, nem árt vigyázni

Nemcsak kellemes élményekkel lehet hazatérni egy szabadtéri rendezvényről, fesztiválról. A felhőtlen szórakozást ugyanis számtalan veszélyforrás elronthatja. Ezek többségét azonban meg lehet előzni.

Egymást követik a hétvégi rendezvények, csakúgy, mint a viharok. A szeszélyes időjárás is rejthet veszélyeket, ezért a közösségi programokon sem célszerű csak a szórakozásra koncentrálni. Vihar esetén kerülni kell a fákat, és a színpadot is, ugyanis mindkettő veszélyforrás. A heves szél a fákat kicsavarhatja, ágait letörheti. A színpadok pedig rendelkeznek ugyan villámhárítóval, ám a felállított technika így is veszélyes lehet.

A nagyobb rendezvényeken a tömeg jelenti a legnagyobb kockázatot, ezért veszély esetén sem szabad pánikba esni, és egymáson átgázolni – hívja fel a figyelmet közleményében a katasztrófavédelem. Hozzáteszik, amennyiben van biztonsági személyzet, az ő utasításaikat kell követni, így nagyobb eséllyel elkerülhető a komolyabb katasztrófa. Főként, ha mindenki képes megőrizni a nyugalmát.

A katasztrófavédelem arra is figyelmeztet, üres üveget eldobni nemcsak azért nem szabad, mert környezetszennyező, hanem azért sem, mert nagyítóként működhet, ezáltal tüzet okozhat. Csakúgy, mint az eldobott, égő cigarettacsikk.

Nemcsak a szeszélyes időjárás okozhat kellemetlen perceket a fesztiválozóknak. A Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság arra figyelmeztet, hogy az értékeinkre ilyenkor fokozottan ügyelni kell. Az alapszabályok mellett – ne legyen az autóban, sátorban őrizetlenül nagyobb érték – nem érdemes laptopot, drága ékszert elvinni nagyobb rendezvényekre, mert az valóságos felhívás a tolvajoknak. A buli hevében ráadásul sokkal kevésbé elővigyázatos az ember.

Néhány, talán triviálisnak tűnő intelmet is megfogalmaznak közleményükben, ám ezek figyelmen kívül hagyásának komoly következményei lehetnek. Például, nem szabad idegentől italt, ételt, cigarettát elfogadni, tartózkodni kell az illegális szerek használatától, mindig olyan italt szabad fogyasztani, amit a szemünk láttára töltenek ki, vagy bontanak meg. A legvégső jó tanácsuk pedig az, hogy mindig jelezzünk ismerőseinknek, családunknak, kivel, hol és meddig maradunk, még akkor is, ha egy fesztiválozónak nem ez az első gondolata.

Amennyiben mégis megtörténik a baj, célszerű tárcsázni a 112-es segélyhívó telefonszámot, minden szükséges információt megadni, az utasításokat követni. A helyszínre érkező egységek munkáját pedig meg kell próbálni nem hátráltatni.