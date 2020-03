Új helyszínen rendezik meg idén a VéNégy Fesztivál és Színházi Találkozót

A Visegrádi várral szemben, a nagymarosi Duna-parton tartják a rendezvényt.

Az eseményen népszerű magyar zenekarok koncertjei mellett színházi előadások, sportolási lehetőségek, közösségi programok, gasztronómiai különlegességek várják az érdeklődőket, emellett az egyedülálló természeti környezet adta lehetőségeket is igyekeznek kihasználni – közölték a szervezők.

Mint írták,

a fesztivált természetesen csak akkor tudják megrendezni június 25. és 28. között, ha a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében kihirdetett vészhelyzetnek vége és a korlátozásokat feloldják.

A VéNégy Fesztivál és Színházi Találkozó új helyszíne Nagymaroson a Duna-parton, a Börzsöny és a Szent Mihály-hegy lábánál található. A szervezők a kulturális programok mellett az elmúlt években is felhívták a figyelmet a tájegység természeti szépségeire, és ez az új helyen még hangsúlyosabb lesz, hiszen lenyűgöző kilátás nyílik a Visegrádi várra és a Pilis vonulataira.

A fesztivál zenei kínálatában szerepel a Halott Pénz, a Blahalouisiana, Rúzsa Magdi, a Punnany Massif, a Follow the Flow, a Random Trip, az Ivan & The Parazol, az Erik Sumo Band, a Péterfy Bori & Love Band, a Lóci Játszik, a Supernem, a Carson Coma és az Európa Kiadó. Koncertet ad a Russkaja, és idén is érkeznek külföldi fellépők Lengyelországból, Csehországból és Szlovákiából.

A színházi sátorban a visegrádi négyek országainak társulatai váltják egymást, emellett utcaszínház, közösségi programok, sportolási lehetőségek és gasztroudvar is várja az érdeklődőket.