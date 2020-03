A tolnai svábság történetéről forgatnak filmet

Kindl Gábor újabb filmet készít Tolnáról, a tolnai származású cégvezető, dr. Varga József támogatásával.

Tolna történetében nagy szerepet játszott a 18. század eleji német betelepítés, amelynek döntő hatása volt abban, hogy az akkorra szinte teljesen elnéptelenedett település erőre kapjon, majd újra felvirágozzon. Bár háromszáz év alatt az asszimiláció hatása jelentős volt – például ma már alig vannak, akik beszélik a helyi sváb dialektust –, a németség kultúrája a város megőrizni kívánt fontos értékei közé tartozik. A tolnai kötődéssel is bíró Kindl Gábor most készülő új filmje is ezt a célt szolgálja, az alkotás Tolna német (sváb) történetére, múltjára koncentrál.

A forgatás februárban kezdődött. Elsőként hat interjúalannyal – köztük két kilencven év feletti tolnai sváb származású nyugdíjassal – beszélgetett Kindl Gábor a kamera előtt: a 90 éves Weissenburger Katalinnal, a 93 éves Bencze Jánossal, valamint Venczel Józseffel, Ezer Jánossal, Koncz Ádámmal és Schmidt Árpáddal.

A film producer-rendezője Kindl Gábor elmondta: a filmben természetesen lesznek további megszólalók, emellett helyet kap benne ízelítő a tolnai épített örökségről és a helyi sváb gasztronómiáról. Szó esik majd nemcsak a németség betelepüléséről, hanem a II. világháború utáni kitelepítéséről is. A tervek szerint a stáb Bajára is ellátogat, bemutatván az „ulmi dereglyét”, a Duna menti svábok kivándorlásának (érkezésének) szimbólumát. Nem maradhat ki a tolnai sárgalábúság történetének nyomon követése sem, amelynek felderítésére a németországi Bopfingen városába is elutaznának a filmkészítők.

Az alkotást mecénásként a tolnai származású dr. Varga József, a Tolnagro Kft. tulajdonosa – magánszemélyként – támogatja. Mint lapunknak elmondta, több közös projekt kapcsán már nagyjából huszonöt éves az együttműködése Kindl Gáborral. A legutóbbi koprodukciójuk eredménye volt a 2018-ban bemutatott, Varázslatos könyvtár – Tolnai történetek című, keretjátékba illesztett dokumentumfilm, illetve a Miért sárgalábúak a tolnaiak? című, képregény alapú animációs alkotás. Dr. Varga József finanszírozta Tolna szülötte, Wosinsky Mór tolnai síremlékének közelmúltbeli felújítását is.