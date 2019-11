Családi problémákat dolgoztak fel a színműben

Ősbemutatóra készül a paksi Apropó Színjátszó Csoport. Ma 18 órától Diana Soto Csak a bolondok boldogok című drámáját mutatják be Szakter Viktória rendezésében a Csengey Dénes Kulturális Központban.

Vida Zsolt, a csoport vezetője elmondta, hogy a darab családi problémákról szól. Szerepet kapnak a függőségek, köztük napjaink egyik jelensége, a telefonfüggőség. – Az internet világában elbújunk a valós gondok elől, a dráma szereplői viszont olyan helyzetbe kerülnek, amelyben muszáj ezekkel szembe nézni, és színt kell vallaniuk. A történet mindössze huszonnégy órát ölel fel, mégis fény derül több évtizedes titkokra.

A dráma alapjául szolgáló könyvet a Spanyolországban élő, magyar írónő, Diana Soto írta. A rendező Szakter Viktória kereste meg őt azzal, hogy szeretnék színre vinni az egyik történetét, és végül a Csak a bolondok boldogok című műre esett a választás. Az eredeti változat verses forma, Diana Soto ezt írta át a paksi színjátszók kedvéért prózába, a színpadi változattal pedig az írónő egy álmát váltják valóra. A művet márciusban kapták meg a szereplők, a nyár folyamán pedig mindenki a maga ütemében építette a karakterét. Az intenzív próbák szeptemberben kezdődtek. A Dunakömlődi Faluház egyik termében rendezték be a díszletet, ahol szabadidejéhez mérten mindenki gyakorolhatta a jeleneteit. A munka során végig élő kapcsolatban voltak az írónővel, aki a bemutatón is jelen lesz. Újdonság, hogy az Apropó Színjátszó Csoport most először élő zene kíséretében adja elő a darabot. Ebben Barkovics Borbála és Nemes András lesz segítségükre.