Együtt fújja már három generáció

A Kajsza kvartett új évi hangversenye már hagyomány Sióagárdon. Most lépnek fel negyedszer a falu kultúrházában – január 11-én 17 órai kezdettel – várhatóan telt ház előtt, ahogy a korábbi években is. Három generáció fúvósai szerepelnek majd a pódiumon, a negyedik generáció képviselője, a 92 éves Kajsza József pedig a közönség soraiban foglal helyet.

A kvartettet a 68 éves Kajsza Béla és három fia – Béla, Péter és Pál – alkotja. Alkalmanként – így most is – velük zenél két unoka – Etelka és Barna – és egy unokatestvér, Földesi Gyula. Hangszereik: trombita, kürt, harsona, oboa és eufonium. Várnak koncertlátogatókat többek között Pécsről, Budapestről, Soltról, Szekszárdról és Bátaszékről is.

A Kajsza kvartett 1991-ben alakult. Általában ingyenes fellépésekkel segítik a közösségi rendezvényeket, főleg Tolna megyében. Gyakran szerepelnek templomokban, és minden évben ott vannak a Hortobágyon – a család érintettsége révén, és úgy is, mint közreműködők –, a kitelepítéssel kapcsolatos megemlékezésen.