Környezetünk védelmére tanít

Videómesét mondott Kovácsné Szabó Lívia, a Gyermekkönyvtár munkatársa a föld napja alkalmából. A történet címe Trabant Tóbiás.

Egy régi típusú autóról szól, aki annyira elavult, hogy nincsenek barátai. Nem passzol a modern járgányok közé. De a természet sem fogadja be őt: az állatok ferde szemmel nézik a rettenetesen hangos és füstölgő ócskavasat. Próbálják valami kevésbé istentelen üzemanyaggal helyettesíteni a benzint, ám nem járnak sikerrel. Úgy megsajnálják szegény járművet, hogy tolni is hajlandók. A megoldást viszont nem ez jelenti, hanem egy megújuló energiaforrás, mely mindegyik félnek kedvez. A történet azt az üzenetet is sugallja, hogy a Föld milyen türelmes: Glóbi, a Kék Bolygó volt az egyetlen, aki gyengeségei ellenére végig tolerálta Tóbiást. A mese Pászti Amina írónő Glóbi kalandjai című művének darabja. Kovácsné Szabó Lívia videója elérhető az Illyés Gyula Megyei Könyvtár nevű Facebook-oldalon. A könyvtár hétfőn és szerdán rendszeresen papírszínházas mesével kedveskedik a gyerekeknek.