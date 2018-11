Látványos produkciókkal ünnepelt a tánciskola

Monstre showműsorral ünnepelte meg fennállásának tizenöt éves évfordulóját az Iberican Táncegyesület.

A Babits Mihály Kulturális Központ színháztermében a mintegy négyórás műsor ellenére nem unatkozott az ötszáz meghívott vendég, a szüneteket leszámítva minden pillanatot tartalommal töltöttek meg – mondta Hacsa Mónika, az iskola művészeti vezetője. A kezdetekről megjegyezte, 2003-ban öt-hat fiatallal kezdett el dolgozni, az elmúlt öt évben azonban kielncven alá soha nem csökkent az egyesület létszáma. Ezzel párhuzamosan régi helyét is kinőtte a formáció: a Korzó Fittness után jelenleg a művelődési központ szolgál bázisul.

A szombati showműsorban az iskola valamennyi növendéke színpadra lépett, legyen szó kezdő, középhaladó vagy haladó táncosról. A gyerekek a begyakorolt koreográfiák mellett több saját egyéni produkcióval is készültek.

A sztárfellépők közül Molnár Ferenc Caramelnek volt a legnagyobb sikere. Az iskola régi vágya teljesült azzal, hogy a Tolle támogatásával fellépő, Máté Péter-díjas énekes elfogadta meghívásukat. A táncegyesület sokat használja az énekes zenéit, a sztárallűröktől mentes, közvetlen előadó fellépése nagy dolognak számít az Iberican életében.

A rapper Eddy szintén színvonalas műsorral készült, ő szerepelt már közös produkcióban Caramellel, a közeljövőben daluk jelenik meg. Az ország egyik legnagyobb tánciskolája, a budapesti New Dance World 13 profi oktatója nagy show-t hozott, akrobatikus elemekkel megtűzdelt kétszer hétperces műsorszámuk house és hiphop zenei vonalra volt felfűzve. A fővárosi egyesület elhivatottságát eredményeik is tükrözik: táncosaik számos versenyről tértek haza első helyezettként, a kereskedelmi televíziós műsorok állandó háttértáncosai. Egyik oktatójuk, Backenga Wilfrid Christ az Ibericanban is tanít.

A vendégfellépők között szerepelt még a Gyakorlóiskola táncművészeti tagozata, valamint Sági Ildikó zumbabemutatójával. Apropó, performansz. Táncos divatbemutató is színesítette a programot: Sümegi Krisztina ruháiban és Szász Nikoletta szemüvegeiben vonultak végig a táncosok a színpadon. A születésnapi program zárásaként az after partyn közösen ünnepeltek szülők és gyerekek. Hacsa Mónika hozzátette: eddig is mindig ötévente tartották jubileumi műsoraikat, ettől a hagyománytól nem térnek el, folytatás következik 2023-ban.