Nem tudod eldönteni, mivel töltsd a délutánjaid? Talán tudunk segíteni! Összeszedtük, hogy mit játszanak a héten a megye mozijai, hátha találsz valamit, ami neked is tetszik.

augusztus 2-8.:

A hihetetlen család 2. /Incredibles 2/ – 14:30

amerikai családi animációs film, akciófilm, kalandfilm, sci-fi, 118 perc, 2018, 6+

Szereplők Bob Parr / Mr. Incredible (hang) – Craig T. Nelson

Helen Parr / Elastigirl (hang) – Holly Hunter

Lucius Best / Frozone (hang) – Samuel L. Jackson

Mindenki kedvenc szuperhős-családja visszatér A hihetetlen család 2.-ben. Ezúttal Helen kerül középpontba, így Bobra hárul a feladat, hogy Illanával és Vill-lel megoldja otthon a hétköznapi élet kihívásait.

Nehéz változás ez mindannyiuk számára, amit nem könnyít meg az sem, hogy senki nem tudja még mindig, milyen erő is lakozik Furiban. Amikor egy új gonosztevő elméjéből kipattan egy briliáns és veszedelmes terv, a családnak – és Fridzsimennek – ismét egy csapatként kell dolgoznia – ám az sem olyan egyszerű, ha mind hihetetlen figurák!

A két Oscar-díjat nyert A hihetetlen család folytatását újfent Brad Bird rendezte. A Pixar kereken huszadik egész estés filmje 2018 nyarán kerül a mozikba. A teljes játékidő 125 perc a Bao kisfilmmel együtt.

Mamma Mia! Sose hagyjuk abba /Mamma Mia! Here We Go Again/- 17:00

amerikai zenés vígjáték, 114 perc, 2018, 16+

Szereplők Donna – Meryl Streep

A fiatal Donna – Lily James

Sophie – Amanda Seyfried

Sam – Pierce Brosnan

Harry – Colin Firth

Tíz évvel azután, hogy a Mamma Mia! több mint 600 millió dollár bevételt hozott világszerte, visszatérünk a varázslatos görög szigetre, Kalokairire ebben az új musicalben, mely szintén az ABBA dalaira épül. A film ide-oda ingázik az időben, és megmutatja, hogy a múltbéli kapcsolatok miképp hatnak a jelenre. Így az eredeti szereplőkhöz csatlakoznak fiatal énjeik, köztük a fiatal Donnát alakító Lily James (A legsötétebb óra, Nyomd, Bébi, nyomd!, Downton Abbey).

Escobar /Loving Pablo/- 19:30

spanyol-bolgár thriller, dráma, 123 perc, 2017, 16+

Szereplők Virginia Vallejo – Penélope Cruz

Pablo Escobar – Javier Bardem

Neymar – Peter Sarsgaard

1983-ban Virginia Vallejo, a szépségéről is híres médiaszereplő, akinek kegyeiért milliomosok versengnek, megismeri Pablo Escobart. Négy évig tartó románcuk egy olyan világba enged bepillantást, amelyet a kábítószer, a korrupció, erőszakos hatalmi harcok és páratlan gazdagság ural. A borzalmas és szenvedélyes szerelmi történet korunk egyik legsötétebb bűnöző elméjének fejlődéstörténete is egyben. A legendás drogbáró elképesztő kegyetlenséggel építi birodalmát, amelyet nemcsak az illegális üzleti világhoz fűznek erős szálak, de természetesen a politikához is.

Augusztus 2.:

Vuk – 16:00

magyar rajzfilm, 74 perc, 1981, 6+

Szereplők Vuk gyerekhangja – Pogány Judit

Vuk felnőtt hangja – Gyabronka József

Karak hangja – Csákányi László

Mesélő – Bitskey Tibor

Iny hangja – Földi Teri

Kag hangja – Szabó Gyula

Vahur hangja – Szabó Sándor

Dargay Attila rajzfilm-klasszikusa a rendező 90. születésnapja tiszteletére digitálisan restaurálva visszatér a mozivászonra. Az ismert történet kezdetén „gyermekáldás” van rókacsaládban. Mind életrevaló, de egy különösen csintalan. A szülők úgy vélik, nagyapjára ütött és ezért a Vuk nevet adják neki. Amikor árván marad, nagybátyja, a híres Karak veszi pártfogásába. Befogadja barlangjába és vadászni tanítja. Vuk ügyes tanítványnak bizonyul, és Karak legnagyobb örömére ügyes, bátor rókává fejlődik. Okosságát bizonyítja akkor is, amikor a rókalányt kiszabadítja a vadász fogságából. Egy hajtóvadászat során Karak feláldozza életét a fiatalok megmentéséért. Vuk és Iny családot alapítanak, majd sok borsot törtek a vadász és kutyái orra alá.

Cop Mortem – 18:00

magyar krimi, 111 perc, 2016, 16+

Szereplők Holdon – Kamarás Iván

Réti – Gáti Oszkár

Hardy – Nagy Zsolt

Berger – Anger Zsolt

Apache – Ganxta Zolee

Rick – Szabó Győző

Kárpáthy – Gesztesi Károly

A történet hősei budapesti rendőrök, akik egy rituális gyilkosságsorozat tetteseit üldözik. A nyomozásban végletekig kimerült zsaruk egyszerre vadászok és vadak ebben a játszmában, az áldozatok ugyanis egytől-egyig rendőrök. Ebben a kiélezett helyzetben nem fogadják tárt karokkal a Londonból érkező Interpol ügynököt, John Holdont (Kamarás Iván), a sorozatgyilkosságok szakértőjét. Rezes századossal (Páll Zsolt), a gyilkosságiak nyomozójával hol rivalizálva, hol vállvetve, de kérlelhetetlen elszántsággal vetik magukat az elkövetők nyomába. Versenyfutásuk az idővel motoros klubokon, egyetemeken, bérverekedők titkos edzőtermein át vezet. Az életveszélyes akciók és vérre menő küzdelmek során azonban egyre inkább megkérdőjeleződik, valójában ki kinek az oldalán is áll…

Valami Amerika 3 – 20:30

magyar vígjáték, 2018, 12+

Szereplők Várnai Tamás – Pindroch Csaba

Várnai Ákos – Szabó Győző

Várnai András – Hujber Ferenc

Eszter – Ónodi Eszter

Timi – Oroszlán Szonja

Alex – Szervét Tibor

Bala – Csuja Imre

Mónika – Faragó András

Viktor – Thuróczy Szabolcs

A Valami Amerika 3 története szerint, Tamás, Ákos és András, a balek testvérek minden eddiginél lehetetlenebb helyzetbe kerülnek a szélhámos Alexnek köszönhetően. A körülményeket bonyolítja a rendőrség és a két rivális maffiabanda, Baláék és Toniék is. Egy rejtélyes, milliókat érő, lopott bélyegért indul hajsza, aminek tétje a fiúk sorsa. Eszter és Timi is beleveti magát a nyomozásba, mindenki versenyt fut az idővel. Vajon ezúttal is sikerül kikeveredniük a slamasztikából?

Augusztus 03-05.:

Gombos Jim és Lukács, a masiniszta /Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer/ – 16:00

német családi kalandfilm, 105 perc, 2018, 6+

Szereplők Lukas – Henning Baum

Waas asszony – Annette Frier

Mesélő (hang) – Thomas Fritsch

Gyöngyélet Földje a világ egyik legcsodálatosabb szigetországa. Békességben élnek itt az emberek, már az a néhány, aki elfér rajta. Gyöngyélet Földje ugyanis olyan kicsi, hogy királyának, Háromnegyedtizenkettedik Alfonznak nagy gondot okoz az esetleges túlnépesedés. Egy napon egy fekete bőrű kisfiú érkezik a szigetre, s ezzel a lakosok száma az eddigi négyről ötre emelkedik! Bonyodalmak sora veszi kezdetét, végül Lukács, a masiniszta hű mozdonyával, Emmával és kis barátjával, a Gombos Jimnek elkeresztelt kisfiúval elhagyja a szigetet, hogy életük kalandja vegye kezdetét.

Michael Ende, a Végtelen történet és a Momo világhírű írójának ünnepelt meseregénye az árva kisfiúról és mozdonyvezető barátjáról a hatvanas évek legsikeresebb német gyerekkönyve lett, de a mai napig semmit sem vesztett varázsából. A könyvet számos nyelvre lefordították, a mesekönyvek és a rajzfilmváltozat Magyarországra is eljutott és nagy sikert aratott. A film rendezője, Dennis Gansel olyan sikerfilmeket készített már, mint a Csajok a csúcson, a Napola – a Führer elit csapata, A hullám, és A mestergyilkos: Feltámadás.

Férfiak fecskében /Swimming with Men/ – 18:00

angol vígjáték, 96 perc, 2018, 12+

Szereplők Luke – Rupert Graves

Eric Scott – Rob Brydon

Eric, a londoni könyvelő egyre kiábrándultabban éli unalmas és örömtelen életét. Egy nap azonban rádöbben: csak akkor lehet újra boldog, ha sikerül visszahódítania feleségét. A megoldáshoz vezető úton váratlanul és szinte akarata ellenére egy férfiakból álló szinkronúszócsapatban találja magát. A milánói világbajnokságra készülő, sokszínű társaság testvérként fogadja be Ericet, és miközben a „piramis” és „virág” figurákat gyakorolják edzőjük, a tűzrőlpattant Susan vezetésével, együtt segítik új barátjukat a boldogság felé vezető úton.

A Hangya és a Darázs /Ant-Man and the Wasp/ – 20:30

angol-amerikai akciófilm, 118 perc, 2018, 12+

Szereplők Scott Lang / Ant-Man – Paul Rudd

Hope van Dyne / The Wasp – Evangeline Lilly

Janet van Dyne – Michelle Pfeiffer

Ghost – Hannah John-Kamen

A Marvel Studios új filmjében az Amerika Kapitány: Polgárháború eseményeit követően

Scott Lang kénytelen viselni döntései következményeit szuperhősként és apaként egyaránt. Próbál egyensúlyozni a magánéletében és a Hangyaként reá nehezedő felelősséggel, ám mikor Hope van Dyne és Dr. Hank Pym felkeresi, újabb küldetésre indul. A Darázs személyében társat is kap, így csapatban derítenek fel súlyos titkokat a múltból.