Ünnepre hangolnak a következő hetek

Karácsonyi vásárok nyíltak, és adventi programok kezdődtek a hétvégén. A megyei városok ünnepi programkínálatából szemezgettünk.

A karácsony a fény ünnepe is, így egyáltalán nem meglepő, hogy a szekszárdi belvárost az ünnepi időszak alatt több száz méter fényfüzér díszíti. A karácsonyi vásárt azonban idén nem a Béla király téren rendezték be, hanem a Babits Mihály Kulturális Központ előtt. A látogatókat december 23-ig fogadja karácsonyváró hangulat. A családokat kulturális programokkal, adventi kalendáriummal, betlehemmel, adventi kézműves vásárral és vasárnaponként közös gyertyagyújtással várják, a kulturális központban pedig mind a négy adventi vasárnap színvonalas műsort terveznek.

Pakson ezúttal is a városháza előtti tér lesz az adventi események helyszíne. Minden hétvégén neves előadók lépnek színpadra, de természetesen helyi előadók is szerepet kapnak. Téli népi játszótér, adventi szabadulószoba, karácsonyi kincskeresés és jótékonysági süteményvásár is színesíti a programot.

Dunaföldváron visszatér a Várudvarba a közösségi advent. Vasárnap délutánonként teával, forralt borral és zsíros kenyérrel várják a látogatókat. Ehhez kapcsolódóan arra kérik az ünneplőket, hogy hozzanak magukkal bögrét, így abból fogyaszthatják a forró italukat, és nincs szükség műanyag pohárra. A gyertyagyújtásoknál egyházi képviselők mondanak majd áldást, a műsorban pedig az oktatási, nevelési intézmények csoportjai, illetve helyi kórusok, táncegyüttesek lépnek fel. December 15-én fényfestés is lesz. Az adventi koszorú versenyét is meghirdették. A házi készítésű alkotásokat kiállítják a várban, és ott lehet szavazni rájuk.

Színes és változatos rendezvényeket kínál a II. Völgységi Advent Bonyhádon. A programok november 30-án kezdődtek és december 21-ig zajlanak advent négy szombatján. A programsorozatot Filóné Ferencz Ibolya polgármester nyitotta meg, majd az első adventi gyertya meggyújtásakor Kiss-Rigó László szeged-csanádi püspök osztotta meg gondolatait. A látogatókat a rendezvénysorozat egy-egy állomásán többek között néptánc, színházi bemutató, karácsonyi ének, valamint kézműves vásár, „szelfipad”, vásári falatozó és adventi szabadtéri játszópark várja.

Tamásiban a kulturális központ és rendezvénytér ad otthont az Ünnepvárás programjainak. December 1-jén nyitott az adventi kézműves vásár étellel, itallal, és a következő hetekben a programkavalkád során több ismert hazai sztár ad koncertet.

Simontornyán minden vasárnap más segédkezik a Szent István téri gyertyagyújtásnál. December elsején az óvodások, akik műsorral is készültek, december 8-án pedig a Vak Bottyán Általános Iskola alsó tagozatosai. December 15-én a katolikus templomban a Krammer Ferenc Kórus gyújt gyertyát, majd ad koncertet. Ezen a napon vásár is lesz a Szent István téren. December 22-én az Őszikék Idősek Klubja tagjai gyújtanak gyertyát.

Tolnán múlt pénteken állították helyére, és díszítették fel a városi karácsonyfát, a Szentháromság téren. Mözsön, szintén a Szentháromság-szobor mellett már régebb óta áll a díszekkel és égősorral feldíszített fenyő. A fenyőket helyi lakosok ajánlották fel a városnak.