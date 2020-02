A BEAC-ot is magabiztosan verték Miklós Melindáék

Ismét győzelemmel térhet haza Budapestről az Atomerőmű KSC Szekszárd együttese, amely hétközben a TFSE-MTK-t, szombaton pedig az ELTE-BEAC Újbuda csapatát verte meg magabiztosan a női kosárlabda NB I-ben.

A születésnapos, ex-szekszárdi, alig másfél hete a BEAC-nál pattogtató légiós, Latinka Dusanics büntetőivel kezdődött el a kosárgyártás a Gabányi sportcsarnokban. Azt persze akkor még senki sem gondolta, hogy a két csapat összesen 51 pontot szerez az első tíz perc alatt. Nagy iramot diktált mindkét gárda, de védekezésben és támadásban is a KSC volt összeszedettebb. Főként utóbbi terén jeleskedtek most Miklós Melindáék, a mindössze 16 éves szekszárdi fiatal mind a négy dobása pontos volt, egy dupla és három tripla, mindeközben McCall uralta a palánkok alatti területet, így hamar tíz pont fölé nőtt Theodoreánék előnye.

A második felvonás harmadik percéig a KSC összességében 72,2 százalékos pontossággal célzott mezőnyből. Ekkor Miklós beütötte a harmadik személyi hibáját, és Djokics Zseljko pályára küldte helyette a tizenöt éves Holcz Rebekát. Ő sem vallott szégyent, sőt! Labdát szerzett, ziccert dobott, élvezte a játékot, mint ahogyan minden vendég sportolón ez látszott. A fővárosi drukkerek mellett megjött a mintegy százfős szekszárdi szurkolótábor hangja is, a lelátón is kiváló lett a hangulat. S bár a dobószázalék a nagyszünetig visszaesett (hazai oldalon 43, szekszárdi részről 56 százalékra), így is élvezetes meccset láthatott a publikum, s Dojkic triplájával elérte a kerek ötven pontot a félidőre a KSC.

A második félidőt Fogg és Dusanics kosaraival 5–0-val kezdték Balogh Judit tanítványai, de aztán begyújtották a rakétákat McCallék, s folyamatosan hizlalták vissza előnyüket húsz fölé. Sőt az olló tovább nyílott, a 28. percben 38–70-es állásnál ismét időt kellett kérnie a fővárosiak trénerének. Ekkor már pályára lépett minden vendég játékos, és a frissen érkező Studer Zsuzsa kivételével addigra már valamennyien szereztek is kosarat. S ha Galántai nem értékesíti a két büntetőjét, akkor úgy vágtak volna neki a záró periódusnak a csapatok, hogy éppen kétszer annyi szekszárdi pont esett, mint amennyi hazai (30. p.: 38–76).

Az utolsó negyedben kicsit kiengedték a gyeplőt Marshallék, a 35. percben Laklóth triplájával huszonhat egységnyire „zárkózott” a BEAC, időt is kért Djokics mester. Pályára küldte ismét Holczot, aki többek között egy gyönyörűen végigjátszott akciót triplával fejezett be. S bár az utolsó játékrészt a hazaiak nyerték meg, a KSC győzelme egy pillanatig sem forgott veszélyben, a héten a második budapesti mérkőzéséről is szép győzelemmel utazhattak haza McCallék. Ezúttal a szekszárdiak amerikai légiósa nyújtotta a legkiemelkedőbb teljesítményt, 23/3 pontja mellé lekapott 8 lepattanót, kiosztott 3 gólpasszt, szerzett 3 labdát, s volt még 6 kiharcolt faultja is, ami így összesen 36-os VAL-értéket jelent a statisztikai lapon.

Az atomosok a következő meccsüket is fővárosi együttes, az NKE-FCSM Csata ellen vívják, azt azonban hazai pályán, február 22-én, szombaton.

Női NB I, 19. forduló

ELTE-BEAC Újbuda – Atomerőmű KSC Szekszárd 63–91 (19–32, 10–18, 11–26, 23–15)

Budapest, Gabányi László Sportcsarnok, 350 néző. Játékvezetők: Ádám József, Boros Tamás, Szilágyi Bálint.

ELTE-BEAC Újbuda: Schlott 4, Dusanics 9/3, LAKLÓTH 5/3, MÉRÉSZ 12, Fogg 7/3. Csere: Szabó II. D. 4, Juhász 4, GALÁNTAI 7, Tóth F. 6, Zsámár 5/3. Edző: Balogh Judit

Szekszárd: Studer Á. 5/3, DOJKIC 7/3, MIKLÓS 13/9, RUZICKOVÁ 12, MCCALL 23/3. Csere: Krnjics 9, Theodoreán 2, Bálint 9/3, MARSHALL 6, HOLCZ 5/3, Studer Zs. Edző: Djokics Zseljko

Az eredmény alakulása: 3. p.: 7–7. 5. p.: 9–15. 8. p.: 13–24. 14. p.: 21–38. 19. p.: 25–46. 24. p.: 34–60. 28. p.: 38–70. 30. p.: 38–76. 35. p.: 49–80.

Mestermérleg Balogh Judit: – Nem történt tragédia, csak belelógott a kezünk a bilibe: fel kellett ébrednünk a Győr elleni siker után, hogy dolgoznunk kell tovább. Ezen a mérkőzésen több volt a hibánk, de nézzük pozitívan a dolgokat, fiatal játékosaink helyenként bátrak és ügyesek voltak. Hullámzó a teljesítményünk a bajnokságban, de igyekszünk kisimítani az ingadozásokat. Djokics Zseljko: – Nagyon jól játszottunk ma védekezésben és támadásban is a feljövőben lévő BEAC ellen, ezért gratulálok a csapatomnak. Külön öröm számomra, hogy Miklós Melinda és a mindössze tizenöt éves Holcz Rebeka is jól játszott, s hogy utóbbi most szerezte meg élete első NB I-es kosarait. Fontos volt számunkra az is, hogy pihentethettük két irányítónkat, s így is jól működött a gépezetünk.

Borítóképünk archív felvétel, a két csapat őszi mérkőzésén készült, Szekszárdon