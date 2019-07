A Bonyhád merész terveket szövöget

Szombaton megkezdődnek a 2019. évi NB I-es bajnokság küzdelmei, melyet idén a Lupa tó Beach Arénájában rendeznek meg. Az ország legjobb strandfoci csapatai között idén is ott lesz a tavalyi bronzérmes Bonyhád BFC, mely nagy célokért szeretne küzdeni.

A bonyhádiak az elmúlt évben csupán büntetőkkel maradtak alul a bajnoki elődöntőben a Goldwinnal szemben, majd magabiztosan győzték le az ukrán válogatottakkal megerősített Bodon FC-t a bronzmeccsen, így visszakerültek a dobogóra. Az idei célkitűzésekről Bölcsföldi Zoltán csapatvezetőt kérdeztük.

„Az elmúlt évben sikerült újra dobogón zárnunk, de ezzel együtt is hiányérzet maradt bennem, mert közel voltunk egy még nagyobb bravúrhoz. Nos, idén ezt az elmaradt bravúrt szeretnénk összehozni. Persze ez nem lesz egyszerű. Új helyszínen, több megerősödött csapattal a mezőnyben is minimum elvárás a döntős hely elérése, ott pedig majd szeretnénk meglepetést okozni. Elsősorban magunkkal foglalkozunk, a saját játékunk hatékonyságában kell fejlődnünk, ez lehet a kulcs a sikerhez. Ehhez adott a játékoskeretünk, amely lényegében megegyezik a tavalyival, de jó szokásunkhoz híven, ez évben is lehetőséget fogunk adni a tehetséges fiataljaink közül többnek is. Bízom benne, hogy az amúgy igen alacsony átlag­életkorú együttesünk játékban előre tud ismét lépni és akkor szép lehet a vége.”

A Bonyhád BFC jól „belehúzott”, a bajnoki rajton rögtön a BL-ben vitézkedő, rekordbajnok Goldwinnal találkoznak majd, amely több magyar válogatottal (Rutai, Berkes, Patócs) is megerősítette keretét. A folytatás sem ígérkezik könnyebbnek a bajnoki címvédő gyöngyösiek ellen, majd az ukrán vonalat életben tartó Bodon FC következik. Mindhárom elsőfordulós ellenfél ott volt a final fourban tavaly.

A fő vetélytársakon kívül a többi csapatnál is elég nagy mozgás volt a tavalyihoz képest, így nehéz kiszámítani az erőviszonyokat, de mindennél többet elmond, hogy például a tamási származású és magyar válogatott Túrós Viktort is foglalkoztató Újhartyán VSE a német válogatott csapatkapitányának, Oliver Romrignak a leigazolását jelentette be a napokban.

Erős bajnokságra van kilátás, melynek mérkőzései vasárnaponként a DigiSporton lesznek láthatóak majd.

Strandlabdarúgó NB I, Lupa-tó Beach Aréna, 1. játékhét – A Bonyhád BFC programja:

Szombat: Bonyhád BFC–Goldwin Pluss 10 óra; Bonyhád BFC–Energia SC Gyöngyös 12.30.

Vasárnap: Bonyhád BFC–Bodon FC 16.15.