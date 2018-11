A nymburkiak ellen talált vissza a siker útjára a KSC

Nagy csatában verte meg a cseh Basketball Nymburk együttesét az Atomerőmű KSC Szekszárd a női Európa Kupában. Djokics Zseljko együttese három vereség után nyert ismét.

Abby Bishop visszatért. A KSC ausztrál légiósa még a Villeneuve d’Ascq elleni Euroliga-selejtező visszavágóján sérült meg, s azóta a Vasas, a Sopron és a Zalaegerszeg elleni bajnokit, valamint a Celje és a Ruzomberok elleni EK-mérkőzéseket is kihagyta.

A csehek elleni tegnapi összecsapáson viszont újra ott volt a pályán – ráadásul már a kezdő dudaszótól kezdve. Négy légióssal kezdett a KSC, Djokics Zseljko először küldte fel valamennyi külföldijét a szezonban, s ennek meg is lett az eredménye. Az előző három meccsét egyaránt elveszítő KSC 8–2-vel nyitott, s nagyon úgy tűnt, hogy könnyedén visszatalál a siker útjára. Bishop nagyon jól kezdett, nem látszott rajta semmiféle sérülés, szórta a pontokat, szedte a lepattanókat, igazi vezér volt.

A nymburkiak mestere, Daniel Kurucz idegesen gesztikulált az elején, aztán mosolyra váltott, mert csapata megtáltosodott. Elég volt két kimaradt ziccer, s máris vérszemet kaptak a vendégek, akik az amerikai Chloe Wells vezérletével fordítottak, s a negyed végén ők örülhettek. A második felvonásban is folytatódott az adok-kapok, minden egyes labdáért, minden dobóhelyzetért meg kellett küzdeni, szerencsére ebből a csatából most a KSC jött ki jobban, de a nagyszünetben így is csak egál volt.

A Nymburk az Európa Kupa előző kiírásában sem adta olcsón a bőrét a megyeszékhelyen (akkor 73–66 lett a vége), s ezúttal is „vért kellett izzadni” a győzelemért. Igazából a negyedik negyed elején dőlt el a csata: ekkor 11–2-es sorozattal kezdett a KSC, s ez az előny kitartott a végéig. A Kadarka Brigade rá is zendített a „játszik a csapat” rigmusra, s a csapat végre tényleg játszott – úgy, ahogy tud, s igazolta, hogy az előző három vereség csak kisiklás volt a részéről.

A győzelem meglett, és most ez a legfontosabb. Megint van ok az örömre, ismét nyugodtabban lehet tekinteni a jövőbe. Szombaton NB I-es rangadóra jön a Győr – sokkal jobb kedvvel lehet nekivágni így az újabb fontos csatának.

ATOMERŐMŰ KSC SZEKSZÁRD–BASKETBALL NYMBURK (cseh) 72–65 (17–21, 14–10, 18–16, 23–18). Szekszárd, 1100 néző. V: Karovics (bosnyák), Prpa (szerb), Valejev (orosz).

SZEKSZÁRD: Studer Á. 7/3, Eldebrink 5, Jovanovics, McCALL 24/3, BISHOP 24/6. Csere: Gereben 9/3, Mansaré, Theodoreán 3/3, Bálint R. Edző: Djokics Zseljko.

NYMBURK: WELLS 20/12, Homencsuk 8, Hunková 15/15, Stehliková, Krakovicová 9/3. Csere: Hosková 10, Sklenarová 1, Prytz, Bittar 2. Edző: Dan Kurucz.

Az eredmény alakulása: 3. perc: 6–2, 7. p.: 11–13, 9. p.: 13–19, 12. p.: 20–23, 15. p.: 22–28, 18. p.: 27–29, 20. p.: 31–31, 23. p.: 33–34, 25. p.: 39–37, 28. p.: 45–43, 31. p.: 49–47, 34. p.:60–49, 36. p.: 65–57, 38. p.: 65–62