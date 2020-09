A Szekszárdi UFC és a Majos is elbúcsúzott a Magyar Kupától

A Bonyhád VLC a félidőben még vezetett, a Bátaszék SE gálaelőadást tartott a Magyar Kupa országos főtábláján. A Szekszárdi UFC és a Majosi SE viszont máris elbúcsúzott a folytatástól.

Fel volt adva a lecke Máté Róbertnek.

A Bonyhád VLC hét elején kinevezett edzője az NB III-as Monor elleni kupameccsen ült először a völgységi gárda kispadján.

Nehéz örökséget vett át Köllő Rolandtól, aki igazi sikeredző volt Bonyhádon, bajnoki aranyakat nyert, s a Magyar Kupában is nem egy bravúrgyőzelem fűződött az általa vezetett csapat nevéhez.

„Jobb lett volna egy NB I-es vagy egy NB II-es gárda, ha már úgyis kiesünk” – szúrta oda társának egy drukker.

Tény, a Monor tavaly még NB II-es volt, jóval erősebb a kerete mint a bonyhádiaké, de a labda gömbölyű, s ez nem egyszer bebizonyosodott már egy-egy kupameccsen.

A bonyhádiak pedig most is megmutatták, hogy többre hivatottak annál, amit eddig az idei bajnokságban mutattak.

Bár a monoriak szereztek vezetést, a folytatásban Pap Roland vezérletével nemcsak egyenlítettek, de a vezetést is átvették – Ágics Péter remek bombagólt lőtt a bal felsőbe.

A szünetben már sokkal optimistábbak voltak a drukkerek, egyesek már egy Fradi elleni börzsönyi meccset vizionáltak – de a bravúr, ami oly sokszor összejött az MK-ban, most elmaradt.

Helyzetek akadtak ugyan a BVLC előtt is, de ahogy telt az idő, úgy fáradtak Szlama Bálinték, s a vendégcsapat ezt ki is használta. Négy perc alatt kétszer is bevették Siklósi Botond kapuját, így azt követően, hogy a monoriak tavaly 2–0-s sikerrel elbúcsúztatták a Tamási 2009 FC-t a Magyar Kupától, most a bonyhádiaknak is megálljt parancsoltak.

És a többiek… Ami nem sikerült a bonyhádiaknak, az sikerült a másik megye egyes kupadindulónak, a Bátaszék SE-nek. Szőcs Lázár együttese remekül élt azzal a lélektani előnnyel, hogy az ellenfélnek 450 (!) kilométert kellett utaznia, s már az első félidőben eldöntötte a továbbjutást. A pazar támadásokat vezető bátaszékiek az idei szezonban mind a négy tétmeccsüket megnyerték: a bajnokságban három sikerüket 11–0-s gólaránnyal hozták le, most pedig egy 8–1-es sikert tettek hozzá. Ha nincs a fehérgyarmatiak 90. perces szépítése, még mindig kapott gól nélkül állnának. Vituska Istvánék formája több mint biztató a folytatást illetően, most már jöhet egy NB I-es csapat a kupában.

A majosiaknak ezúttal sem sikerült nyerniük, pedig abban bíztunk, hogy a megye egyes Kiskunfélegyháza nem jelent majd leküzdhetetlen akadályt Tihanyvári László gárdájának, de sajnos jelentett. A Bács-Kiskun megyeiek egy gólt szereztek, s ez elég is volt a továbbjutáshoz. Jó lett volna pedig a sikerélmény Bognár Sándoréknak, mert idén még nyeretlenek, két döntetlen mellett ez volt a kilencedik vereségük…

Vasárnap jött az újabb kellemetlen meglepetés: a bajnokságban is bukdácsoló Szekszárdi UFC kiesett a megye egyes Csácsbozsok-Nemesapáti SE otthonában úgy, hogy Dienes Pál gárdája vezetett, s simán lezárhatta volna a találkozót, de nem tette, és a lelkes hazaiak a 91. percben belőtték a továbbjutást érő góljukat.

Az NB I-es Paksi FC (amely erősen tartalékosan állt fel) továbbjutott ugyan az NB III-as FC Hatvan vendégeként, de csak a 73. és a 80. percben szerzett gólokkal tudták bebiztosítani mindezt.

Egy félidőn át vezetett a BVLC

Bonyhád Völgység LC–Monor 2–3 (2–1). Bonyhád-Börzsöny, Vezette: Maml Zoltán (Varga Kristóf, Bizderi Nikolett). Bonyhád VLC: Siklósi – Szász D. (Győrfi D., 75.), Szlama, Szőts A., Preininger – Ágics (Hambuch, 86.), Sásdi B. – Jerabek, Pap R., Pfaff (Kaufmann, 69.) – Csigi Á. Vezetőedző: Máté Róbert. Monor: Paulovics – Karas, Annus, Farkas Á., Pintér D., Huszty, Erős R., Tóth Á. (Hunya, 58.), Nascimento, Szabó Zs., Lettner. Vezetőedző: Tamási Zoltán. Gólszerzők: Pap R. (10.), Ágics (39.), illetve Farkas Á. (7., 67.), Lettner (63.). Kiállítva: Sásdi B. (93.).

A szünetig hatot lőtt a Bátaszék

Bátaszék SE–Fehérgyarmat SE 8–1 (6–0). Bátaszék, Vezette: Bana Gergely (Páhoki Zsolt, Horváth Ádám). Bátaszék: Klézl – Acsádi R., Dobra, Calka N., Kertész J. – Dienes G. (Faller, 54.) – Baladin (Régi, 61.), Gábor G., Vituska I., Lerch M. (Héhn, 62.) – Tóth T. Vezetőedző: Szőcs Lázár. Fehérgyarmat: Jakocska – Farkas S. (Cserepes, 62.), Lakatos F., Popovics, Orosz, Petrohai, Kóczé, Imre Zs., Horváth N. (Alapi, 71.), Szabó T. (Szász M., 65.), Balogh P.

Gólszerzők: Vituska I. (42., 71., 74.), Gábor G. (30., 32.), Lerch M. (26.), Calka N. (35.), Tóth T. (43.), illetve Kóczé (90.).

Nem jön össze a várt győzelem

Kiskunfélegyházi HTK–Majosi SE 1–0 (0–0). Kiskunfélegyháza, Kiskunfélegyházi HTK-sporttelep, Vezette: Virág András (Csöngető Endre, Vida Sándor): Kiskunfélegyházi HTK: Oroszi T. – Urbán, Magony, Valkai, Oroszi D., Nagy V. (Bálint T., 86.), Ábel, Huszka, Kulcsár G., Tóth I., Nagy D. (Makai, 77.). Vezetőedző: Némedi Norbert. Majosi SE: Genzler G. – Kovács G., Kovács E. (Dér, 77.), Széles B., Hock, Lizák P., Petrovics (Vituska N., 50.), Pál A., Simó, Pál M. (Tamás B., 65.), Nagy Zs. Vezetőedző: Tihanyvári László. Gólszerző: Nagy V. (72.).

A 91. percben esett ki az UFC

Csácsbozsok-Nemesapáti SE–Szekszárdi UFC 2–1 (0–1). Nemesapáti, Vezette: Horváth Patrik (Varga Kristóf, Bizderi Nikolett). Csácsbozsok-Nemesapáti SE: Jahic – Takács S., Meidl, Papp T., Tóth G., Varga M., Pajor, Péntek, Simonfalvi, Karakai (Giber, 74.), Bogyó. Vezetőedző: Kovács László. Szekszárdi UFC: Szűcs K. – Kvanduk J., Rácz Á., Márton E., Németh K. – Királyházi, Arena Á., Fejős, Budai D. (Fekete M., 60.) – Horog, Mayer (Fejes P., 66.). Vezetőedző: Dienes Pál. Gólszerzők: Karakai (60.), Varga M. (91.), illetve Fejős Á. (45.). Kiállítva: Királyházi (59.).

Haraszti duplája kellett a végén

FC Hatvan–Paksi FC 1–3 (1–1). Hatvan, Népkert Sporttelep, Vezette: Szőts Gergely (Molnár István, Kovács Brankó Krisztián). Hatvan: Bajkán – Virág, Fék (Simon, a sztünetben), Czibolya (Sárközi, 78.), Kitl, Karácsony, Gál, Lukács (Szabó, 64.), Katona, Bartók, Labát. Vezetőedző: Gulyás Gábor. Paksi FC: Rácz – Szabó J., Lorentz, Szélpál (Kővári, a szünetben), Vas (Debreceni, 74.) – Balogh, Windecker – Szakály, Bognár, Haraszti – Szendrei Á. (Görög, 82.). Vezetőedző: Osztermájer Gábor. Gólszerzők: Karácsony (28.), illetve Szakály D. (11.), Haraszti Zs. (73., 80.)